Buda izpolnjuje želje, a vsak dan ga morate podrgniti na prav posebnem mestu

Kipec Bude z lepo zaobljenim trebuščkom je v feng šuju zelo priljubljen simbol, ki prinaša srečo, zadovoljstvo in izobilje. Predstavljal naj bi budističnega zen meniha, ki je živel pred približno 1000 leti. Da bi vam izpolnil željo, morate s kipcem ravnati spoštljivo in previdno ter ga nikoli ne postaviti v kopalnico, kuhinjo ali na tla. Naj gleda proti vhodu doma.

Za obilje in srečo izberite Budo, ki v roki drži skledo, s katero prosi za obilje. Tako boste pokazali, da ste pripravljeni sprejeti materialne dobrine in vse dobro, kar vam pošilja vesolje. Če kipec postavite na jugovzhod jedilnice, spalnice ali predsobe, vam bo prinesel nenapovedano srečo in povečanje prihodkov. Buda s culo simbolizira popotnika: cula predstavlja vrečo, v katero Buda nabira žalost in želje oziroma v njej prinaša dobrine, bogastvo in srečo. Idealno je, če je tak kipec zlate barve, zelo pa naj bi mu bilo všeč, če ga vsak dan podrgnemo po trebuščku.