Barve v feng šuju

Barve po prepričanjih strokovnjakov za feng šuj delujejo aktivno, pasivno in nevtralno, kar upoštevajte glede na namen prostora. Svetle barve so zračne in ga odpirajo, da je videti večji in svetlejši. Temne barve so bolj prefinjene in tople, velikim prostorom dajejo pridih intimnosti. Strop predstavlja šestino prostora in velja pravilo, da ga je najvarneje pobarvati belo.

Temne stene sobo zmanjšajo, svetle jo povečajo. Barve v prostoru omejite na največ tri ali štiri, pri tem pa se ne bojte eksperimentirati ter se ne omejite le na belo in črno. Po feng šuju prinašajo ljubezen rdeča in močna roza, uspeh rdeča in zlata, denar črna in zlata, zdravje zelena in svetlo modra.

Izogibati se moramo kombinacijam rdeče in črne, rumene in črne, oranžne in črne. S črno bodimo previdni, saj nas hkrati ščiti, a tudi vsrkava energijo iz okolice. Za učinkovito spremembo v življenju pobarvajmo steno, ob katero je naslonjen kavč ali postelja. Tako avtomatično poudarimo hrbet, strukturo, odnose v družini. Izogibajmo se močnim kontrastom ter intenzivnim odtenkom v spalnici. Izjema je včasih otroška soba pri introvertiranih oziroma manj aktivnih otrocih.