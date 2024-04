Avro očistite med prhanjem

Ko stojite pod curkom vode, ko se prhate, vizualizirajte, da ste obkroženi s svetlobo. Prizemljite se, tako da si predstavljate, da energija teče po vašem telesu in vas poveže s svetlobo v središču Zemlje. Iz vaših nog se vije kot korenine drevesa skozi vse plasti planeta v samo jedro ter se napaja iz vroče magme, od koder se vrača na površje v vaše telo ter vas krepi.

Nato vizualizirajte svojo avro in si dovolite videti vse negativne in tuje energije, ki so se nabrale v njej - kot temne pike, energijske blokade ali delce, ki zastajajo v njej ter ustavljajo energijski pretok. Zavestno jih začnite spuščati iz svojega sistema. Predstavljajte si, da se vsa negativna, gosta, tuja in temna energija iz avre skupaj z vodo spira v odtok.

Ko končate, vizualizirajte svojo avro in energijsko telo čisto, jasno in pretočno ter se zahvalite Zemlji in vodi, da vas podpirata, čistita in vam pomagata transformirati nizko energijo v svetlobo.