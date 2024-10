Novost v slovenski energetiki: prihranite do 60 % letno

Odkar se je zaključila shema letnega merjenja porabe (sistem NET metering) in za postavitev sončnih elektrarn velja nova shema samooskrbe, je zanimanje za sončne elektrarne upadlo. V dveh vodilnih podjetjih na področju energetike pri nas, GEN-I in GEN-I Sonce, so se odzvali in pripravili paket, ki omogoča naložbo v sončno elektrarno brez povečanih mesečnih stroškov.

Napredni paket Pametna samooskrba izkorišča najnovejše tehnologije za največjo možno energetsko neodvisnost vašega doma. S tem paketom, ki je rezultat povezanega znanja, izkušenj in strokovnosti dveh slovenskih velikanov energetike, boste prejeli fiksni mesečni popust. Paket Pametna samooskrba je namenjen vsem lastnikom hiš, ki še nimate lastne sončne elektrarne in baterijskega hranilnika energije in živite na območjih brez tehničnih omejitev električnega omrežja.

Pomemben korak k energetski samooskrbi

Odločite se za naložbo v svojo lastno sončno elektrarno in stopite na pot energetske samooskrbe. Postanite sam svoj proizvajalec elektrike.

Po investiciji bo vaš celotni mesečni strošek oskrbe z električno energijo, vključno z brezobrestnim odplačilom naložbe, ki ga ponuja paket Pametna samooskrba, zelo podoben vašemu trenutnemu računu za elektriko. Tako boste lahko že od prvega dne uživali v prednostih sončne energije brez dodatnih bremenitev.

V enem paketu vse od sončne elektrarne do odkupa presežno proizvedene elektrike

Paket Pametna samooskrba je najnaprednejši sistem, ki običajno sončno elektrarno s hranilnikom energije spremeni v inovativen paket upravljanja in vam zagotovi do 60 % nižje stroške na računih za električno energijo.

Paket Pametna samooskrba vključuje:

visoko kakovostno sončno elektrarno,

hranilnik energije,

napredno upravljanje hranilnika energije,

dobavo električne energije po fiksni in ugodni ceni,

odkup presežno proizvedene elektrike.

Edinstvene prednosti paketa

Paket Pametna samooskrba ima številne prednosti:

maksimalen izkoristek hranilnika,

do 60 % nižji stroški za elektriko ,

, zagotovljen mesečni popust,

do 10 let brezobrestnega odplačevanja,

večja energetska neodvisnost,

odkup presežno proizvedene elektrike,

možnost pridobitve subvencije,

zaščita pred nihanji cen električne energije,

vse na ključ.

Primer družine Novak

Novakovi, ki se grejejo s toplotno črpalko, letno porabijo 12.000 kWh električne energije. Za oskrbo z elektriko so letno plačali 2.266 EUR, zato so se odločili za naložbo v paket Pametna samooskrba. Ta bo njihov letni strošek elektrike zmanjšala za kar 60 % in jim zagotovila skoraj 1.400 EUR letnih prihrankov.



Računi družine Novak Brez paketa S paketom Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 189 EUR 76 EUR Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV* 2.266 EUR 887 EUR



* Podatki so izračunani za tipsko stranko z letnim odjemom 12 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 12 kW z baterijskim hranilnikom 10 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, regulacija cen in nov način obračunavanja omrežnine, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.

Družinskemu proračunu prijazna naložba

Pot do energetske neodvisnosti brez povišanja mesečnih stroškov za oskrbo z električno energijo.

Izberite 5-, 7- ali 10-letno brezobrestno odplačevanje. Z inovativnim načinom brezobrestnega odplačevanja si zagotovite nakup napredne samooskrbe, ne da bi vas strošek nakupa dodatno bremenil.

Na voljo so vam tri sheme odplačevanja, vsaka od njih pa vam zagotavlja, da bo vaš celotni mesečni strošek oskrbe z elektriko in odplačila naložbe zelo podoben vašemu trenutnemu računu za električno energijo.

Tako si z mesečnimi prihranki, ki jih omogoča paket, poplačate višino obroka za brezobrestno odplačevanje naložbe. Po odplačilu pa sledi neprekinjeno obdobje do 60 % nižjih stroškov na računu.

Tri različne sheme odplačevanja:

z lastno udeležbo v petih letih najhitreje odplačajte investicijo, pri čemer sta vam na voljo še dodatni ugodnosti: brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

najhitreje odplačajte investicijo, pri čemer sta vam na voljo še dodatni ugodnosti: z lastno udeležbo v sedmih letih,

brez lastne udeležbe v desetih letih – brez enega samega evra lastnega začetnega plačila in z odplačevanjem, ki vas ne bo bremenilo.

Prihranite že pred gradnjo

Odločite se za postavitev sončne elektrarne GEN-I Sonce in prihranite pri stroških za električno energijo z akcijskim cenikom GEN-I.

Vsem, ki se boste do konca marca 2025 odločili za gradnjo sončne elektrarne z GEN-I Sonce, podjetje GEN-I ponuja poseben akcijski cenik elektrike, ki vam zagotavlja 99,99 % nižje cene elektrike v času, ko čakate na priklop sončne elektrarne, oziroma največ do 30. 6. 2025.

Celostna storitev

Gradnja sončne elektrarne GEN-I Sonce temelji na načelu »vse na ključ«, kar pomeni, da GEN-I Sonce poskrbi za celoten postopek – od začetnega svetovanja do končnega priklopa vaše elektrarne. V pogodbeno ceno je vključeno vse, kar potrebujete: pridobivanje soglasij, urejanje dokumentacije in strokovna izvedba.

Podjetje vam zagotavlja dolgoročno poprodajno podporo, saj naložba v sončno elektrarno, ki ima življenjsko dobo 30 let ali več, zahteva stalno in zanesljivo podporo.

