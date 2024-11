Se dogajajo tudi napadi na civiliste z droni? BBC objavil šokantna posnetka (VIDEO)

Droni so v sodobnem vojskovanju zelo pomembno orožje. So relativno poceni in pri tistih, ki jih upravljajo, ne terjajo žrtev. Uporablja se jih tudi v vojni v Ukrajini. Po poročanju britanskega BBC-ja naj bi Rusija z njimi napadala celo civiliste, in sicer naj bi to počela v mestu Herson. Po informacijah, ki so jih dobili od mestne vojaške uprave, naj bi jih v Hersonu na ta način ubili že 30.

Kot so zapisali pri BBC-ju, so slišali pričevanja očividcev, ki kažejo na to, da Rusija uporablja drone tudi za napade na civiliste, videli pa so tudi videe takih napadov. Rusija je sicer od začetka vojne v Ukrajini zanikala, da bi namerno ciljala na civiliste.

BBC se je dokopal do več videoposnetkov napadov dronov na civiliste. Dva je objavil na svoji spletni strani. Na enem izmed njih lahko vidimo kolesarja med vožnjo, ko iz zraka blizu njega prileti eksploziv. V drugem videu pa je prikazan napad nekega avtomobila. Kot je videti, sta bili v vozilu dve osebi, ki sta po eksploziji zbežali stran.

Spodaj je prikazan še en video domnevnega napada z dronom, a tega BBC ni objavil.

Je pa težko reči, ali je imela prste vmes umetna inteligenca. Danes zna delati videe, ki so videti avtentično.