Trikrat v usta: Biden otroku naredil šokantno stvar (VIDEO in FOTO)

Ameriški predsednik Joe Biden je med praznovanjem noči čarovnic v Beli hiši ugriznil otroka v nogo. Odhajajoči ameriški predsednik, znan po pogostih spodrsljajih, je med sprejemom obiskovalcev Bele hiše na noč čarovnic trikrat ugriznil malega otroka v stopalo.

Poleg tega je opazno, da je drugega otroka poljubil na čelo, in zdelo se je, kot da bi poskušal ugrizniti koleno še drugega otroka.

Otrokova mama ni bila videti vznemirjena, temveč je uživala v pogovoru z Bidnom, medtem ko je dojenček veselo kokodakal. Splet in družbena omrežja pa so se pričakovano burno odzvala.

Uporabnik je na X-u zapisal: »Donald Trump se druži z delavci na shodu v Wisconsinu, medtem ko Joe Biden dobesedno grize dojenčke na zabavi v Beli hiši za noč čarovnic. Kaj je ta realnost?«

Drugi je dodal: »Ne morem se nehati smejati ob tem posnetku, kjer Biden na dogodku v Beli hiši pozdravi dojenčka, oblečenega v kokoš, medtem ko v ozadju igra strašna glasba.«

Tretji je vidno razburjen: »Nekdo naj takoj pokliče rešilni avtomobil. Joe Biden je pravkar ugriznil še enega dojenčka v Beli hiši. To ni šala. Temu drugemu otroku je trikrat dal nogo v usta!«

Vse to se dogaja v času, ko uradniki Bele hiše poskušajo umiriti situacijo, potem ko naj bi predsednik Biden med govorom Trumpove privržence označil za »smeti«.

Biden je imel presenečene izraze, medtem ko so drugi otroci razkazovali svoje kostume. Vse to se dogaja v času, ko uradniki Bele hiše poskušajo umiriti situacijo, potem ko naj bi predsednik Biden med govorom Trumpove privržence označil za »smeti«.

Ta incident se je zgodil, potem ko je Biden v starosti 81 let nagovoril hispansko skupnost in komentiral prejšnjo šalo komika Tonyja Hinchcliffeja na Trumpovem zborovanju v New Yorku, kjer so Portoriko imenovali »plavajoči otok smeti«.

»Edina smeti, ki jo vidim, so njegovi podporniki; njegovo demoniziranje Latinskoameričanov je neopravičljivo in neznačilno za ameriške vrednote. To je popolnoma v nasprotju z vsem, kar smo naredili, kar smo,« je dejal Biden.

Bela hiša si je nato prizadevala omiliti odziv javnosti na ta komentar.