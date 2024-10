Razglasili so ga za možgansko mrtvega in mu začeli odstranjevati organe: »Zmajeval je z glavo, trzal ...«

Pred tremi leti se je Anthony Hoover zbudil v bolnišnici v Kentuckyju, ko so mu brili prsi, ga kopali v kirurški raztopini in govorili o odstranitvi njegovih organov. Hoover je bil star 33 let in je bil hospitaliziran po prevelikem odmerku. Imel je poškodbe možganov, bil brez refleksov, oči so bile prazne. Iz bolnišnice so sporočili, da je možgansko mrtev in da ga nameravajo odklopiti z aparatov za življenje, navaja CNN.

Registriran je bil kot darovalec organov, organizacija Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA), zdaj znana kot Network for Hope, pa je njegovi družini povedala, da lahko njegovi organi rešijo marsikoga. Že po dveh urah operacije je njegova družina od zdravnika prejela obvestilo, da je buden. Eden od zaposlenih, ki je bil priča dogodku, je izjavil, da je šlo za pravo katastrofo, saj moški zmajeval z glavo in udarjal po mizi ...

Ob tem so se pojavile zaskrbljujoče podrobnosti o njegovem primeru – vključno z obtožbami o pritisku, da bi mu odvzeli organe kljub znakom, da je bil pri zavesti in se je upiral.

Zdravniki so tudi rekli, da TJ ne bo nikoli okreval, a si je k sreči tako opomogel, da je svojo sestro celo pospremil do oltarja na poroki maja 2023.