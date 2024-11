Okrepite srčno čakro

Neravnovesje srčne čakre, zaprto srce lahko povzroči težave s krvjo, timusom in imunskim sistemom, nezmožnost uravnavanja čustev, nihanje iz ene skrajnosti v drugo in srčna obolenja, pravijo guruji. V harmonijo pa ga lahko vrnete z vajo, ki bo sprostila tesnobo, stres in strah ter povezala srce z umom ter vas vrnila v ravnovesje.

Usmerite pozornost na srce, položite roke nanj, da ga začutite. Globoko dihajte in občutite, kako diha tudi srce. Ko vdihnete, čutite pretok skozenj, ko izdihnete, pa, kako ga dih zapušča. Nadaljujte, dokler ne padete v ritem. Nato aktivirajte pozitivno misel iz svoje domišljije. Potegnite na plan misel, ki vas osrečuje. Spomin, kako ste božali živalco, spomine iz otroštva, negovanje dojenčka … Zadržite srečo v sebi in trikrat ponovite naslednje, da sprostite negativna čustva iz srca: »Vsaka odločitev, ki jo sprejmem, je odločitev med obžalovanjem in mirom. Izbiram mir. Vsaka moja misel je odločitev med obžalovanjem in mirom. Izbiram mir. Spuščam vse obžalovanje in zamero in izbiram mir.«

Vajo izvajate zjutraj, ko ste izčrpani, obupani, tesnobni ali v stresu, po prepiru, pred stresnimi dogodki, da preprečite poglabljanje negativnih čustev. Prav tako lahko prosite nadangela Rafaela, naj vas oprha v smaragdno zeleni svetlobi, pomaga tudi zvočna kopel, vizualizirajte, da se srce odpira in polni z ljubeznijo in svetlobo.