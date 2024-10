Policija bo izvajala poostren nadzor na cestah! Ne bodo le kaznovali, tudi nagrajevali

Ministrstvo za zdravje in Policija letos že devetič izvajata akcijo za manj popitega alkohola in manj opitih voznikov na slovenskih cestah. Med 4. in 11. novembrom bodo tako policisti po vsej Sloveniji izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, inšpekcijske službe tržnega in zdravstvenega inšpektorata pa bodo nadzorovale prodajo in ponudbo alkoholnih pijač.

Cel november bo namenjen ozaveščanju o pasteh prekomernega pitja alkohola, akcijo pa bodo zaključili s koncertom Slovenija piha 0,0 v začetku decembra.

Opiti vozniki so nevarni za vse udeležence

»Mesec november, še posebno okoli martinovega, je znan po pokušanju, pitju in prekomernem pitju alkohola. Da bi bile naše ceste varnejše za vse prometne udeležence, letos že devetič po vrsti v okviru akcije Slovenija piha 0,0 voznikom sporočamo, da alkohol ne spada za volan, da so opiti vozniki nevarni vozniki, posledice nepravilne odločitve voznika pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi pa bodo čutili poleg voznika tudi sopotniki,« so zapisali.

Varni niso seveda niti »drugi udeleženci v prometu in tudi voznikovi najbližji«. »Zato v akciji vse prebivalce ozaveščamo o pasteh prekomernega pitja alkohola, voznike pa nagovarjamo, naj sedejo za volan samo, kadar so trezni,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, tudi raka. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče.

Trezni so lahko nagrajeni

Akcijo »Slovenija piha 0,0« pričenjajo v ponedeljek, 4. novembra, trajala pa bo do ponedeljka, 11. novembra. Policisti bodo poostreno preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Kršitelje čaka kazen v skladu s predpisi, vozniki, ki bodo »napihali 0,0«, pa bodo prejeli letak z možnostjo pridobitve vstopnice za tradicionalni koncert Policijskega orkestra z glasbenim gostom Bojanom Cvjetićaninom, ki bo 4. decembra v Kinu Šiška v Ljubljani.

Voznike nagovarjajo, naj sedejo za volan samo, kadar so trezni. FOTO: Idless Getty Images/istockphoto

Akciji se pridružujejo tudi inšpekcijske službe tržnega in zdravstvenega inšpektorata, ki bodo v okviru svojih pristojnosti nadzorovale prodajo in ponudbo alkoholnih pijač, pa tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju ozaveščanja glede alkohola.

Ozaveščali bodo cel mesec

»Akcijo ozaveščanja o škodljivih posledicah alkohola bomo v medijih in na družbenih omrežjih nadaljevali še cel mesec november,« so zapisali in dodali, da so možnosti za pridobitev vstopnic razširili in jih namenili tudi svojim sledilcem na facebookovi strani Slovenija piha 0,0.

»Za varnost v prometu smo odgovorni vsi udeleženci. Poskrbimo, da bo tudi v času martinovanja Slovenija pihala 0,0! Vabljeni, da izberete dobro glasbo, ne alkohola,« pozivajo.

Tisti, ki bodo sodelovali s komentiranjem objav in odgovarjanjem na vprašanja, bodo prav tako dobili možnost, da zadenejo vstopnice za omenjeni policijski koncert.