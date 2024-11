Z zakonom so prepovedali nedeljsko obratovanje trgovin

Parlament entitete Federacije Bosne in Hercegovine je danes sprejel zakon o notranji trgovini, ki prepoveduje nedeljsko obratovanje trgovin v tej entiteti BiH. Zakon določa tudi izjeme, poroča tiskovna agencija Federacije BiH Fena.

Izjeme

Ob praznikih in vse nedelje v letu bodo lahko odprte cvetličarne, pekarne, trgovine s spominki in izdelki tradicionalne obrti, prodajalne v sklopu železniških in avtobusnih postaj ter letališč kot tudi tiste na bencinskih črpalkah, v bolnišnicah, ob pokopališčih, v hotelih, kulturnih in verskih ustanovah, muzejih in zavarovanih območjih narave.

Prepoved se med drugim ne bo nanašala niti na odkup osnovnih kmetijskih pridelkov, prodajo lastnih kmetijskih pridelkov na stojnicah na tržnicah in zunaj njih ter občasno prodajo v okviru sejmov, prireditev in razstav.

Zakon nedeljsko obratovanje trgovin v posebnih primerih omogoča tudi občinam in mestom, poročajo mediji v BiH.

Zakon bo začel veljati osem dni po objavi v uradnem listu Federacije BiH. Trgovci morajo uskladiti delo in poslovanje v skladu z zakonom v šestih mesecih od njegove uveljavitve.