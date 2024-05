Astrologinja Lenka: Zelo hitro pride do raznih pokov

Luna je prestopila v znamenje ovna in se pridružila družbi močnih planetov. Prvi, na katerega naleti, je njegov dispozitor Mars, a je tu v svojem domu in premočan za čustva. Zelo hitro pride do raznih pokov in tako lahko že od jutra, če se človek ne umiri v večji tišini, z nenadzorovanimi in hitrimi besedami pokvari cel dan. In tukaj ni namen z besedami ali dejanji pripeljati do nečesa, kar bo povzročilo nesoglasja, ampak je pomembno, da je usmerjeno v večja dejanja in še večje dosežke. Tukaj je Luna preveč aktivna in se mora gibati, delati, da se nekaj zgodi. Morda je celo najbolje, da to energijo čim več porabite za šport in fizične aktivnosti, da ne prihaja do izbruhov energije. Kajti tukaj so čustva na konici nohta in ne čakajo niti minute, ne razmišljajo o tem, kako in zakaj nekaj naredijo, vse gre direktno in odkrito in velikokrat ni najbolje.

Astrološka karta za današnji dan. FOTO: Lenka Stanić

Merkur, naš razum, racio, razmišljanje ... se počasi vrača tja, od koder je začel retrogradno, a je še vedno v njegovi senci, zato nekatere njegove aktivnosti niso ravno dobre. Danes je že tretjič v zadnjem mesecu prišel na stopnjo vzvišenosti Sonca, predvsem pa na Sončev mrk, ki se je zgodil v mesecu aprilu. Česa se bo še lotil, je odvisno od vsakega posameznika, zagotovo pa nekaj, kar mu je zelo pomembno in je zelo informativno. Za nekatere so pozitivne, za nekatere pa bo aktivacija mrka verjetno prinesla kakšno ne tako prijetno novico.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju bika in na 15. stopinji kraljevega veličanstva, kjer je vse mogoče doseči z lahkoto. In kaj drugega si želi Bik, kot ustvarjati in uživati ​​življenje. To je torej čudovito za vse poslovne in karierne uspehe.