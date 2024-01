Astrologinja Lenka: kaj nam prinaša polna luna

Luna počasi prehaja iz znamenja raka v znamenje leva, nocoj ob 18.54 bo dosegla največjo polnost in največji sijaj, na 5. stopinji znamenja leva.

Lev je tisto znamenje, ki ponuja največ možnosti za ustvarjanje, za dobro organizacijo, za počitek, za prepuščanje najbolj udobnim stvarem, za nesebično razdajanje sebe v vseh pogledih ljubezni in vsem. To je njegova notranja potreba, pa tudi potreba po ustvarjanju. Priti do tega prestola običajno ni lahka in ni preprosta pot. Tako je ta Luna najprej občutila opozicijo s Plutonom in šele nato dosegla svoj kraljevski prestol. In Pluton, kot najmočnejša notranja senca vseh nas, poskuša nekaj vzeti, prekiniti, uničiti, ustvariti boleč proces, ki ga je treba prestati. Lev pa je tisti, ki hodi z dvignjeno glavo, se ne pritožuje, ne pove, kaj je težko, saj obstaja ponos, ki mu tega ne dovoli. Toda to ga krepi, da gre še močneje v svoje največje stvaritve in svojo ustvarjalnost.

In tukaj imamo Jupitra iz znamenja Bika, ki vstopa v T-kvadrat s to polno Luno. Katera vsa opozorila pošilja, naj nekje ne pretiravajo, ne gredo predaleč v čemer koli, pa naj bo to hrana, trošenje denarja, dokazovanje statusa ali preprosto nepopuščanje zaradi svojega ega. Vse to so najšibkejše stvari za človeka samega.

Luna je v natančnem kvinkusu s Saturnom iz znamenja rib, zato obstajajo karmične in stare nerešene stvari, ki človeka vlečejo, da nezavedno vstopi vanje in potem doživi nov stres in s tem tudi izgubo energije. Zato ni čudno, da se pojavljajo različne zdravstvene težave, tudi prehlad.

Ta lunacija ali polna luna pa od nas zahteva veliko tišine in potrpljenja, če nam to uspe, saj sta Merkur in Mars v Kozorogu. Toda ne glede na to, kako velika je ta potrpežljivost, bo občasno eksplodirala z nesluteno močjo, saj bo Mars težko zadrževal to lastno premočno energijo. In oba planeta v kvadratu s Chironom v Ovnu. Kakšne bolečine in rane jih še vedno mučijo in za svoj neuspeh krivijo druge. Moramo se umiriti in razumeti, da se vse to skriva globoko v nas, in ko bomo to osvetlili in sprejeli, da smo za vse, kar počnemo in dosežemo, odgovorni samo mi in da nam nihče drug ne stoji na poti, šele takrat bomo imeli uspeh, kot in da smo najsrečnejši. Naj nam ta luna odpre največji sijaj Leva.