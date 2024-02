Astrologinja Lenka: Z vero in svojo notranjo usmeritvijo zmorete marsikaj tudi sami

Luna je v znamenju škorpijona, kar ni najbolj primerno za nekaj novega, za kaj bolj veselega ali enostavno za uživanje v vsem. Tukaj gremo podzavestno v neko preteklost, se dotaknemo nečesa, kar ni najbolj prijetno ne za dušo ne za spomin, vendar se to večkrat dogaja zunaj naših zavestnih situacij. No, po navadi nas to vrne v stare spomine in si s tem samo pokvarimo dan, pa naj bo še tako lep.

Še posebno ker je ob vstopu v znamenje škorpijona, njegovega največjega padca, takoj poletela v kvadrat s svojim dispozitorjem Plutonom. To lahko sproži plaz spominov in krivde za to, kar je človek v življenju pretrpel zaradi drugega človeka. In sploh se ne zaveda, da je bila to njena globoka potreba. To je trenutek brez kazanja in brez zavračanja, pogledati vse in ne zavrniti, da ni nič tvojega, ker potem bo še huje.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

En dober vidik, ki lahko pomiri dušo, po včerajšnjem napornem in nekoliko težkem dnevu, ko je bilo treba le popraviti napake in dejanja drugih ljudi. In zdaj so na vrsti lepe in pozitivne besede. Besede, ki so polne vere, upanja, pričakovanja dobrega izida, kakršen koli že. Kajti Merkur, ki se premika z nesluteno hitrostjo, je tudi v sekstilu z Jupitrom v znamenju bika, ki nudi podporo v vseh načrtih, prepričanje, da zmoremo več, kot smo sprva mislili.

Najti namen zase, kar pomeni iz vsake besede, ki jo prejmete kot sporočilo. Tudi iskrica, ki se pojavi, daje lep znak. Najpomembnejše pa je, da vse to počnete iz najglobljega poštenega srca, do sebe in do drugih, saj Jupiter zna veliko pomagati vsakemu človeku, vendar je on tisti, ki najbolj ceni moralo.

Danes je četrtek, točno Jupitrov dan. In že počasi prihaja proti 15. stopinji, ko je šel lani ravno tam retrogradno, da bi še nekatere stvari popravil, osvetlil in dal podporo in blagoslov, da z vero in svojo notranjo usmeritvijo zmoremo marsikaj tudi sami.