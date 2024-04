Astrologinja Lenka: Vse drugo se da kupiti razen zdravja

Luna je v tehtnici in v trigonu s Plutonom, da se malo okrepi in si doda več moči, saj je danes poseben dan. Dispozitorka Venera je v konjunkciji s Chironom, kar dodatno vodi v določeno prizadetost odnosov, predvsem partnerskih. Poleg tega pride v ospredje podcenjevanje samega sebe. Ali sem res tega vreden ali sem jaz kriv za vse in v tistem občutku prizadetosti se človek odzove zelo agresivno in se zagovarja, da ni nič kriv na svetu.

In Sonce, ki je pravkar stopilo v znamenje Bika z občutkom in željo, da lahko kupi ali doseže vse, je tu Pluton, ki ga bo počakal in mu postavil določene življenjske meje. Običajno je to tisti vidik, ki človeka najbolj prizadene skozi zdravstvene težave, kajti vse drugo se da kupiti razen zdravja, za katerega je odgovoren človek sam. In zdi se, da ta aspekt zdaj dodatno motivira Sonce in voljo človeka, da gre in vstopi tudi v hud boj, ne da bi izbiral ne sredstev, ne meja, samo da doseže svoj uspeh. In na koncu, ko dobi vse in se obrne, ali so tudi drugi okoli njega zadovoljni ali je on edini, se bo izkazalo, da je vse dobil on. In ali je dobil spoštovanje in srečo? To so premočne sile v človeku in jih je treba obvladovati, da ne obvladajo človeka, ker ga le tako spravi v velike težave. Strah pred nemočjo in izgubo samega sebe.

Astrološka karta.

In danes imamo na nebu tudi konjunkcijo Jupitra in Urana, ki se zgodi v 84 letih, enkrat v tem znamenju. Ali bodo šle energije sile, stresa, šoka, sesutja še višje, od raznih potresov, vulkanov, razhajanj in ločitev. Še posebej, ker je v znamenju, kjer ruši vse sisteme, vse spreminja, vodi v večje in popolnoma nove tehnike in tehnologije, ki jim komaj sledimo. In na drugi strani Jupiter, planet, ki želi razširiti, povečati, dati veliko, karkoli je. In prav ta kombinacija lahko naredi tako najbolj dobro kot najbolj šibko. Najbolje bi bilo, če bi se Uranove ideje v smislu vse inovativnosti in umetniške inteligence še bolj in nenadoma povečale. Omogočiti vsem, da bodo del teh novih odkritij.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v kvadratu s Plutonom, ki v njem izvabi najšibkejše stvari, če jih Sonce sploh lahko ima. In lahko je, ko človek pozabi na svoj ego in želi da je v središču pozornosti, kako je najboljši, največji, najuspešnejši, kako mora biti vse po njegovem. In kje je zavest o drugih, kaj šele spodbuda in navdih?