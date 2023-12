Astrologinja Lenka: Verjeti moramo v tisto, kar ni vedno na dosegu roke

Šele zvečer bo Luna naredila trigon z Rx Uranom iz znamenja bika. Kolikor sta ti dve zemeljski in materialni znamenji, je Uran za spremembe, četudi gre za majhne spremembe, povezane z vsakdanjikom ali samim domom.

Luno bo malce spodbudilo, da se bo prepustila novostim, kakršnim koli že, in se ne bo držala samo ustaljenih stvari.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Treba se je sprostiti, verjeti v tisto, kar ni vedno na dosegu roke ali oprijemljivo, pa naj bo to nekaj čustvenega, nekaj, kar je Jupiter sam prinesel s svojo vizijo in vero.

In Venera je pravkar zakorakala v znamenje škorpijona, polna strasti, energije in je takoj v trigonu s Saturnom iz znamenja rib. Rada je tam, želi načrtovati vse, kar se zgodi v ljubezenskih odnosih, nekaj trajnejšega, nekaj, kar ji bo dalo oporo, stabilnost, zvestobo.

FOTO: Lenka Stanić

Prav tega si želi v tem znamenju, saj se zna prepustiti, ko začuti, da je stoodstotno, a v zameno pričakuje nekaj več. Ostaja le še vprašanje, ali bo njej sami uspelo izpolniti obljubo ali pa se bo sčasoma kaj spremenilo.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je kar tako zasidran v strelcu in samo razmišlja, na kateri del sveta se bo odpravil. Je na nivoju, ki mu lahko povzroča določene preglavice prav zaradi partnerskih odnosov, a tudi to pri njem ne bo dolgo trajalo.

S katerim prijateljem bo spil boljšo kavo? Njegova spogledljivost je tako velika, da ne more ostati na enem mestu. Zato pa je vedno dobrodošel, ko gre za druženje, preživljanje časa in daljša potovanja. Vedno ima nekaj, kar je sogovorniku všeč, saj mu nikoli ne manjka smisla za humor.