Astrologinja Lenka: Veliko tega je bilo globoko zakoreninjeno in ni bilo oproščeno

Luna je še vedno v znamenju škorpijona in počasi prehaja v fazo opadanja. Čeprav je tu v največjem zatonu, kjer namesto da bi izrisala najglobljo zdravilnost tega znamenja, gre najnižje, v tisto, kar prinaša težave drugim, predvsem pa sebi.

Čez dan bo tvorila trigon z Neptunom iz znamenja rib, zato je to velika notranja potreba po raziskovanju, po kopanju v najgloblje globine nečesa okoli sebe, pa tudi vase. Z izluščitvijo raznih spominov, različnih talentov, ki jih človek premore, izlušči največjo vero, da je jutri še lepši in boljši. In bolje bo, če bomo znali razviti to nežnost, empatijo, ta občutek zaupanja. Kajti brez tega je človek popolnoma izgubljen v svojem življenju.

Takrat bo naredila sekstil s Plutonom, ki je na izdihu Kozoroga, in to je še ena priložnost za razčiščevanje mnogih karmičnih in starih stvari. Veliko tega je bilo globoko zakoreninjeno in ne oproščeno. In zdaj je priložnost, dokler ne zapusti Kozoroga, da ga spremenimo, naredimo nove spremembe in nove navade, saj Vodnar ne trpi zaradi preteklosti in potem bi imel človek velike fizične in psihične težave. Šele v poznih večernih urah se preseli v znamenje strelca, kjer nam ponudi povsem novo vzdušje.

Astrološka karta.

Danes je nedelja, dan sonca, in je na 16. stopinji znamenja kozoroga. Tukaj je potrebna velika odgovornost, do sebe in do drugih. Zelo je osredotočeno na doseganje najvišjih možnih položajev na vseh delovnih mestih. Njegova vztrajnost, resnost, rutina in delo vodijo na najvišje stopnice vsega v življenju. A zato od drugih zahteva, da so odgovorni, marljivi in ​​delavni. Kozorog je tudi znamenje tradicije, znamenje, ki govori o naših koreninah, našem izvoru. In danes je še posebej dan, ko se praznuje ta velika tradicija. na vzhodu zemlje

Vesel pravoslavni Božič ...