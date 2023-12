Astrologinja Lenka: V takšni situaciji se človeku stemni pred očmi

Luna je danes še vedno v znamenju leva, čeprav jo Rx Uran že od jutra zbuja, ji daje ideje in ji daje hitenje. Ker se mu zdi, da je vse prepozno, gre vse počasi. Če je človek pomirjen s svojimi čustvi in ​​si to iskreno želi, mu bo ta spodbuda koristila, sicer pa vse, kar je prisiljeno ali mora, povzroča dodaten stres in živčnost. Torej, če se človek odloči, da zmore vse, da lahko gre res hitro, ko pride Luna v sekstil z Venero, ji bo veliko pomagalo, da bo današnji dan premagala z lahkoto.

Ker je Venera v kvadratu s Plutonom, vendar je v svojem domu in poskuša sama rešiti vse, kar ji pride naproti v tej zelo čustveni in težki situaciji. Je v znamenju tehtnice in o čem govori, če ne o partnerskih odnosih, o tem, kaj je bilo, kaj bo ali kako je danes. In ta položaj jo vrača v neke prejšnje čase, v tisto, kar je doživela težko obdobje, vse to se še vleče in kako zdaj iz tega? Kako to odpustiti in preboleti marsikatero prevaro, laž, neresnico? Vsi tisti, ki so to potlačili v sebi, misleč, da se bo drugi spremenil, se zagotovo motijo, saj se ne bo. In kako naprej s tem spoznanjem in bolečino v Duši? In tako pride do velikega ljubosumja, posesivnosti, neodpuščanja ali celo ločitve. V takšni situaciji se človeku »stemni pred očmi« in od svoje notranje temačnosti in posesivnosti ne vidi ničesar drugega in takrat se pojavijo najhujši scenariji. In ko človek to spremeni, spremeni sebe, naredi preobrazbo v sebi, ne okoli sebe, bo lažje sprejel in preživel vso to bolečino. Najprej prinesite ljubezen do sebe, ker je vse to njegova reakcija, ne nekoga drugega. In vsi ti odnosi, ki niso zdravi, ki ne temeljijo na resnici in zaupanju, zdaj povzročajo vse te neprijetne situacije.

Astrološka karta.

Prav to bo vodilo do velikih razpok, razpok, zapuščanja in ločitve. In to ne bo lahko ali preprosto. S Plutonom se mora naučiti obrniti in spremeniti sebe, ne drugega človeka, potem človek lažje sprejme vsako spremembo, tudi največjo bolečino. Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju strelca. Marsa ima v bližini, torej je kaj lepšega, ko se ti dve energiji, ti dve moški osebi, vklopita in začneta osvajati, osvajati kraje, svet, nasprotni spol. Nimajo meja, do kod lahko gredo, saj vedo, da je prostor še večji in širši, in vedno imajo v sebi tisti žar, ki jim daje veselje, da so nenehno v tem toku.