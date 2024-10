Astrologinja Lenka: V takih situacijah je najboljše sprejeti usodo in se ji prilagoditi

Mesec je v znamenju škorpijona, a tukaj je tudi druga ženska planeta Venera. Ta dan je zato poln strastne, vendar tudi zelo zamerljive energije. Mesec je v svojem največjem padcu, Venera pa v izgonu, kar je podobno kot takrat, ko nekdo pride k nekomu na obisk ali pa ga usoda privede, da živi v tej hiši, kjer ni zaželen, ni dobrodošel, še manj ljubljen, a mora živeti v tem domu z vsemi. Kako se prilagoditi, ne da bi prišlo do zamer, prepirov, obtoževanj in vsakodnevnih sporov? Celo ustvarjanje velike ljubosumnosti s strani ženske, dekleta, matere. Vmešavanje v najmanjše podrobnosti. Žaljive besede, ki si jih lahko izrečeta. Pa vendar morata delovati skupaj, bodisi preko doma bodisi z istim moškim, eni sin, drugi partner?

V takih situacijah je najboljše sprejeti usodo in se ji prilagoditi, saj si je oseba to sama izbrala ali zaslužila, zdaj pa mora razviti veliko več topline, razumevanja, brez sovraštva in obtoževanja. Nobena ne bo dobila več ali manj, obe sta tako posesivni, da želita le prisvajanje in oblast nad drugo. Občutek izgube, strah, da bosta ostali brez ljubljene osebe. V takšni situaciji je potrebno dati drug drugemu veliko svobode in sprejeti to kot del sebe, saj ne bi bili povezani, če tega ne bi sami ustvarili.

Astrološka karta.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on bo še mesec in pol retrograden v znamenju rib. Mesec bo z njim tvoril trigon, kar je dobra pozicija, da se oseba ustavi, še posebej, ker je v znamenju škorpijona, in spremeni nekaj v sebi, da razvije bolj korekten ali spoštljiv odnos do drugih. Venera je še vedno v trigonu z njim in si želi te skupnosti, želi ostati skupaj, želi poskusiti vse znova. To so majhne stvari, a imajo velik pomen za oboje, ko se začutita spoštovanje in svoboda.