Astrologinja Lenka: V naslednjih mesecih bodo odnosi na preizkušnji

Danes zjutraj je Luna tik pred koncem znamenja leva, kar še dodatno poudarja njen ponos in neomajnost. Takoj vstopi v kvadrat z Uranom, kar prinaša nenadne in stresne odločitve ali nepričakovana prebujenja. Glavno vprašanje je, ali bo Luna uspela spodbuditi posameznika, ki je trmast in samozavesten, da naredi spremembo. Ta oseba namreč dobro ve, kaj je zanjo najboljše, in težko sprejme nasvete drugih. Zaradi tega lahko že v začetku dneva pride do napetih situacij ali neprijetnih izbruhov. Sprememba v sebi, sprejemanje nasvetov ali prilagajanje drugim bo v takem okolju izziv.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Okoli 12. ure Luna preide v znamenje device in se začne pripravljati na sončni mrk, katerega vpliv je že čutiti. V naslednjih šestih mesecih bodo odnosi na preizkušnji, odvisno od potrpežljivosti in pripravljenosti na dogovore. Devica pa prinaša energijo osredotočenosti na red, čistočo in perfekcionizem. Pred mrkom je treba analizirati situacijo in pripraviti načrt – kaj obdržati in katere spremembe uvesti, morda tudi glede prehrane ali zdravja.

Današnja nedelja, posvečena Soncu, poteka pod znamenjem tehtnice. Čeprav Sonce v tem znamenju ni na vrhuncu moči, kar pomeni, da se mora človek bolj potruditi, da doseže svoje cilje, prinaša ta dan pomembna spoznanja. Včasih moramo prestati neuspehe in žrtvovati veliko, da bi dosegli uspeh. Današnji dan je poseben, saj je Sonce v natančni konjunkciji z južnim vozlom, kar pogosto pomeni zaključke ali neprijetne dogodke. To je trenutek soočenja s preteklostjo, ki morda ne prinaša veliko pozitivnega. V tehtnici lahko to vodi v prekinitev odnosa, saj nekdo ne čuti več zadovoljstva ali uspeha, ki si ga želi. Čeprav se Sonce v tehtnici pogosto težko postavi zase, obstaja možnost, da bo oseba iz nekega razloga vztrajala v odnosu, kljub pomanjkanju sreče. Ključno je, da je človek iskren do sebe in jasno pokaže, kaj si želi od druge strani.