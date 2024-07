Astrologinja Lenka: To je še posebno pomemben trenutek za vse človeštvo

Luna je v znamenju vodnarja in je od jutra v trigonu z Jupitrom. Na začetku dneva prinaša še posebno dobro voljo, da ima človek vero in dober občutek, da bo šlo vse po načrtu.

Luna v opoziciji z Venero iz znamenja leva pa ne bo dobrodošla, ker se samo po sebi pojavi nezadovoljstvo, kaj najprej. Ali naj se posveti sebi ali mora pomagati drugim.

Toda najpomembnejši vidik, ki se zgodi danes ob 9.44, je, ko Sonce preide iz raka v leva. Tu je njegov dom, njegov največji sijaj, ki vsem enako ponuja in daje svetlobo, toplino in življenje. V tem znamenju bo ostal do 22. avgusta.

Prej pa bo naredil trigon z Neptunom, na zadnjih stopinjah raka in rib. Ta vodni trigon daje veliko moč vizualizacije, intuicije le, če se človek poveže s seboj, vanj verjame in z lahkoto uresničuje svoje želje. Treba je odkriti vse velike skrivnosti, vse, kar človek čuti, da nekje obstaja, še večja moč od tega, kar zdaj živi. To so tudi veliki talenti v glasbi, umetnosti v vseh oblikah, ki jih ima človek globoko v sebi. Neptun ni le retrograden, je tudi v svoji hiši na 29. stopinji najbolj oddaljenega znamenja, kar je posebna duhovna moč. Minilo bo veliko let, preden se bodo spet srečali na tem mestu, zato je to še posebno pomemben trenutek za vse človeštvo.

Astrološka karta.

Ko pa se Sonce preseli v svoj dom, nam daje veliko samozavesti, da vemo, kdo smo in kaj želimo. Velikodušnost, potreba po veselju, zabava, igranje kot majhen otrok, vse to so lastnosti, ki jih nosi to znamenje. Pozitivna energija nam daje moč, da se soočimo z vsemi težavami in verjamemo, da zmoremo vse. Lev je vodja, zato mora biti vsak, rojen v tem znamenju, na vodilnem položaju, vedno glavni in prvi. Tisti dramatični občutek, ki ga nosijo in s katerim okupirajo množico ljudi, da so v središču pozornosti, ta igralska vloga je pri njih največja. Razvija največjo ustvarjalnost, največje hobije, ki si jih človek lahko privošči.

Zna dati veliko toplino, veliko neuslišano ljubezen, preprosto življenje samo. Zato je to najboljši mesec, v katerem uživamo, se zabavamo in ga izkoristimo za počitnice in rekreacijo.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in ona je v znamenju, ki se zaveda drugih, ki ji je mar, kako se počutijo. Ima potrebo po povezovanju z vsemi, za vse, kar je novo in napredno.