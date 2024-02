Astrologinja Lenka: sprejmite stvari take, kot so

Luna je še vedno v znamenju device, kar spodbuja urejen, organiziran začetek dneva. Jutranji položaj Neptuna v ribah tem občutkom predstavlja opozicijo - lahko vpliva na razpoloženje, ustvarja nestabilnost in vzbuja dvome. Vzbudi se lahko celo krivda, dvom o kakovosti dela - ali ste se dovolj posvetili drugim, naredili najboljše? Je vse tako, kot mora biti? Ali ste v vseh teh skrbeh pozabili nase? Ni verjetno, da bi lahko v tem trenutku drugim dali še več. S tem lahko varate sebe, pa tudi druge.

Vsako stvar preveč analizirate

Venera pade na 27. stopinjo, takrat se človek najmanj ceni. Ne vidi, kako dober je v resnici. Pristopa preveč racionalno, vsako stvar analizira, najbolj pa čustva in ljubezen. To prinaša še večje razočaranje ali celo izgubo ljubljene osebe, saj v tem stanju ne znate poslušati svojega srca, preveč ste ujeti v misli.

Astrološka karta.

Brez krivde in obtoževanja

Okoli 16. ure prestopi v znamenje tehtnice, kar vodi v lepše in boljše stvari, odmakne se od drobnih težav, ki jih je imela v devici. Posvetite se partnerju, pa tudi drugim odnosom. Vprašajte se, ali ste z njimi zadovoljni. Trigon s Plutonom bo luno okrepil, vam dal energijo, da sprejmete stvari take, kot so, brez obtoževanja in krivde za preteklost. Sprejmite sebe, takšne kot ste, in pojdite naprej.

Danes je ponedeljek, lunin dan, kar nam ponuja, da se osredotočimo na lepe stvari in harmonične odnose, ne da bi se zapletali v nepotrebne malenkosti in s tem otežili življenje tako sebi kot drugim.