Astrologinja Lenka: Sonce je v raku

Luna je v znamenju strelca in energija je popolnoma usmerjena v zabavo, izlete, druženja ... V vse, kar je lepo in kjer se človek počuti sproščeno in udobno.

Toda takoj ob zori je prešel v opozicijo z Jupitrom v znamenju Strelca in Luna je v njegovem znamenju. To ne more prinesti nič slabega, lahko le prebudi v človeku veliko potrebo po pretiravanju. Tukaj ne boste zaznali skromnosti.

Sonce je prispelo na zadnjo stopinjo znamenja dvojčkov. Je v kvadratu z Neptunom in to že prinaša nizko samopodobo in občutek nemoči.

Ta kvadrat z Neptunom in oba planeta na 29. stopinji ne prinašata ničesar drugega razen laži, prevar, prekrivanj, blatenja, razočaranj ...

Ob 20.50 uri se bo Sonce dokončno premaknilo v znamenje raka. Uradno se bo začelo poletje in s tem solsticij, kjer je dan najdaljši in noč najkrajša.

To je znamenje, ki mu veliko pomeni: dom, družina, prijetno okolje in vse, kar predstavlja mirno življenje. To znamenje je za nas še posebej pomembno, ker je tisto, ki nas uči, da je najpomembnejša bližina in ljubezen.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je na 5. stopinji Dvojčkov. Usmerjen v vse stvari, s številnimi ustvarjalnimi in vizionarskimi pogledi, tudi vizijami, saj le tako lahko skozi svoj notranji pogled marsikaj doseže.