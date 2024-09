Astrologinja Lenka: Skrb za zdravje naj bo na prvem mestu

Luna je še vedno v znamenju škorpijona in je v procesu razčiščevanja čustev, tako pri sebi kot pri drugih. V opoziciji z retrogradnim Uranom lahko to le pospeši proces sproščanja vsega, kar že dolgo nosi v svoji duši, in omogoči, da za vedno izpusti to breme. Ko škorpijon enkrat nekoga odreže iz svojega življenja, je to za vedno – ta oseba zanj ne obstaja več. Gre za globoko čiščenje in še globljo zavrnitev.

Nato Luna preide v trigon z retrogradnim Neptunom iz znamenja rib. Vsakdo potrebuje nekoga, ki ga razume in potolaži, ko pride iz kaosa in bolečine. To je lahko nekdo, ki se ukvarja s takimi zadevami, ali pa preprosto oseba, ki zna prisluhniti in omogočiti, da človek sprosti nakopičeno bolečino.

Preden zapusti škorpijona, se bo Luna srečala še z retrogradnim Plutonom v kozorogu, kar bo prineslo dodatno čiščenje in okrevanje. To omogoča, da se postavimo na noge, zavzamemo svoj položaj in nadaljujemo svojo pot brez vračanja v preteklost.

Šele okoli 19.30 bo Luna prešla v znamenje strelca, kar bo prineslo svežo energijo in izboljšalo razpoloženje. Merkur, planet razuma in komunikacije, se končno vrača v svoje znamenje, po dolgem obdobju tavanja, popravljanja in dokazovanja svoje pomembnosti. Do 12. septembra bo še v svoji senci, nato pa bo prinesel bolj odprt in jasen način razmišljanja, dogovarjanja in sklepanja pogodb. V tem znamenju je Merkur natančen, podroben, analitičen in razumen. Potrebuje dokaze, da bi verjel, in težko sprejme vse, kar presega to logiko. Sedaj se osredotoča na vsakodnevni življenjski slog, rutine in prehrano. Skrb za zdravje je na prvem mestu, zato je pomembno, da si zastavimo jasne cilje glede prihodnjih sprememb in izboljšav.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in Luna je še vedno v znamenju škorpijona. Poskusite preživeti čas z ljudmi, s katerimi čutite, da ste na nek način zaključili odnose. Pustite, da se stvari iztečejo na miren in čim manj boleč način. Pošljite jim toplino, ljubezen in razumevanje – verjetno jim ni bilo lahko, da so se odzvali tako, kot so se.