Astrologinja Lenka: Samo še danes dobro vzdušje

Dan se začne z Luno na koncu znamenja dvojčkov in že okoli 8. ure preide v svoje znamenje, v znamenje raka. Tam se najbolje počuti in ustvari domače in prijetno vzdušje. Kajti pri raku in luni je vse osredotočeno na dom, družino, dajanje topline, nežnosti, objeme ali dobro skupno druženje za mizo.

Še posebej, ker Luna takoj preide v trigon s Saturnom iz znamenja rib in je on tisti, ki mu je najbolj pomembno ohraniti tradicijo in se držati nekaterih pravil, ki so pomembna za ohranitev družine. Kakršenkoli že je nasvet, pa naj gre za starejšega ali nekoga, ki je že veliko preživel in zdaj vidi, da je drugačno življenje boljše, je včasih dovolj, da ga vsaj poslušamo.

Venera, planet ljubezni, lepote in harmonije, je še vedno v tehtnici, kjer so ji partnerski odnosi na prvem mestu, a tam naleti na ovire. V konjunkciji z južnim vozlom jo bo ta spomnil in vrnil v tiste kraje in čas, ko se je morala odpovedati delu svoje lepote, zapustiti svoje velike ljubezni, žrtvovati sebe, da bi ugajala drugemu. Ko jo je brutalno prizadel, je trpela in se odrekla delu svoje ljubezni. Je bila v to prisiljena? Zdaj je čas, da se vrne v to težko obdobje. Obtožuje in krivi sebe ali celo druge. Ampak ali bo to kaj spremenilo? Zagotovo ne, čas je, da se s tem soočimo in razjasnimo, zakaj se je to zgodilo ter stopimo na novo pot, brez vračanja v preteklost.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je že na koncu znamenja strelca. To optimistično in pozitivno stanje je minilo prehitro. Kot da je že dovolj dvignil atmosfero in se bo lotil resnega posla. In še en dan lahko izboljša naše vzdušje.