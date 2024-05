Astrologinja Lenka: Prihaja nov ljubezenski interes, morda se vrne kdo iz preteklosti

Današnji dan mi je iz nebes nesebično ponudil veliko dobrega. Luna je proti konca znamenja raka in je v kvadratu z Merkurjem, to lahko človeka pripelje do kakšnega kratkega nesporazuma ali napačne odločitve na nekaterih področjih.

Zatem bo sekstil z Jupitrom, ki človeku vedno ponudi rešitev za vsako tegobo in ga pripravi na boljše razpoloženje.

Trigon z Neptunom na zadnji stopinji lahko obljublja še več, a vprašanje je, ali gre temu verjeti. Ali se bo vse to kdaj uresničilo? Veliko ostaja skrivnostnega in prikritega.

Okrog 12.30 Luna preide v znamenje leva - izziv bo, kako se spopasti s svojim egom in občutkom, ko so vsi pogledi uprti v vas. Opozicija s Plutonom to rahlo ovira in spodbuja, da se za trenutek ustavite in ​​pogledate okoli sebe. Ponos je lahko prizadet, a zapomnite si, da bi lahko bilo še hujše.

Na nebu sta danes Sonce in Uran v eksaktni konjunkciji, ki je v znamenju bika v največjem zatonu. Lahko se pojavijo nenadni, nepričakovani dogodki, Sonce bo spodbujalo ustvarjalnost, Uran pa spremembe in razgradnjo.

To ne vpliva na vse enako

Nekomu ta kombinacija lahko prinese nepričakovano srečanje, dobiček, uspeh - posebno, je pripravljen na spremembe. Drugemu to lahko uniči dom, hišo, družino, razhod z najboljšimi prijatelji ... Morda povzroči šok in stres zaradi nenadne izgube.

Uran je tisti, ki živi od najgloblje resnice in če nekaj ni tako, kot bi moralo biti, to hladnokrvno in brez milosti uniči. Ta planet ohranja ledeno hladna čustva. Prebudi vas iz spanca in omamljenosti ter odpre nove ideje, nove poti, s tem pa pokaže svobodo. Zato lahko vstopamo tja, kamor prej nismo smeli.

Drug ugodni vidik je med Venero, ki je v svoji hiši, in Saturnom v ribah. Ta spodbuja materializacijo, tudi stabilnost v partnerskih odnosih. Ključne besede so poroka, stabilnost in trajna zveza. Lahko se pojavi nov ljubezenski interes ali se vrne kdo iz preteklosti.

Danes je ponedeljek, lunin dan. Teden se začenja razburljivo, dinamično in z veliko resnice, najprej pri sebi, šele nato pri drugih.