Astrologinja Lenka: Pomembno je ozavestiti in sprejeti vse

Luna je še danes v znamenju rib in dela lepe aspekte s planeti iz znamenja bika. Sekstil z Uranom daje veliko energijo, ki vam omogoča, da se umaknete iz vsakdanjega življenja, da se podate v nekaj še tako tveganega, nekaj povsem novega in drugačnega. Tu pa je potreben večji notranji pogum, da si poveš, da zmoreš in hočeš.

Že to v sekstilu z dispozitorjem Jupitrom daje dodatno vizijo, da ste res na pravi poti in pravi izbiri, vendar morate biti povezani s svojimi notranjimi željami. Ker šele takrat ti zna dati veliko več in veliko boljše. Tukaj ni skopuh v ničemer, dokler je še malo v znamenju bika, tukaj mu je pomembno, da bo veliko več od pričakovanega.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Luna bo šele zvečer prišla v konjunkcijo z Neptunom, ki je sam dosegel svoj zadnji stopinj, zadnjega znamenja. Neulovljiva, oddaljena, mistična, morda na neki točki sama sebi nejasna in nedoumljiva. Ker so to največje globine in daljave, ki jih je težko doseči, kaj šele odkriti. Tu ostaja tisto, kar ne bo nikoli odkrito ali znano. Koliko se bo duša počutila v tej globoki vodi, v teh valovih neskončnosti in temačnosti, je odvisno od tega. Človek se lahko izgubi in prepusti tem premočnim in magnetno privlačnim in nevidnim silam. Lahko ga povleče v največje globine brez možnosti, da bi se kdaj umaknil nazaj v prvotno stanje. Redkim izmed njih bo uspelo v svoji duši najti največje ideale in največje možne talente, ki jo lahko naredijo neresnično, hkrati pa izpolnijo njeno največjo skrivnost in željo.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib. Očisti vse najgloblje blato in umazanijo v naših čustvih. Kako uspešno je, čuti človek sam. Nekaterim uspe, nekateri pa se zadušijo v svojih, nerazrešenih, karmičnih težavah. Pomembno je ozavestiti in sprejeti vse, vsako nesoočenje in nesprejemanje kot lastno krivdo Saturn ne odpusti, naredi konec.