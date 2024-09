Astrologinja Lenka: Pomembno je le, da te ni strah in ne obupaš

Luna se giblje skozi znamenje škorpijona in je ob zori na stopinji, ki nam daje povsem drugačna spoznanja, nekaj več drznosti in pripravljenosti na nova tveganja.

Kasneje gre v trigon z retro Saturnom v Ribah. Vsakdo potrebuje, še posebej, ko se znajde v težki situaciji, vsaj nekoga, ki bi mu prisluhnil, ga potolažil, rekel kakšno spodbudno besedo ali pa mu le prisluhnil.

Obstaja tudi sekstil s Soncem, da se človek počasi postavi na svoja tla, na tisto, kar hoče in kako hoče. Da bi se spravil v ravnovesje, čeprav tukaj niti Luna v Škorpijonu, ki prodira v vse plasti čustvene globine, niti Sonce, ki gre v najmanjše podrobnosti in tankosti, ne vem, koliko lahko naredita združljivost v načrtih. želijo.

Astrološka karta za današnji dan. FOTO: Lenka Stanić

In danes je Sonce v natančni opoziciji z retro Saturnom iz znamenja rib. To je nekoliko težji karmični položaj, ki zahteva velike napore pri doseganju ciljev. To običajno privede do tega, da se oseba utrudi, preden se nečesa loti in obupa. Je pa tudi priložnost, da doživi nekaj stvari, v katere je treba vložiti veliko več truda, energije in vztrajnosti, in šele takrat se bo vse, česar se je lotil, obrestovalo. Pri tem je pomembno le, da te ni strah in ne obupaš pred startom. To so tudi vzorci, ki hitro vodijo v disharmonijo z avtoritetami, z očetom, z nekom, o katerem oseba nima jasnega mnenja. Človek se težko prilagaja drugim, težko sprejema kritiko, še težje sledi določenim pravilom in navadam. Ni odgovornosti, samoodgovornosti do sebe in drugih. Potreba po dokazovanju in če gre na bolj grobo pot, ga lahko le še bolj prestraši ali blokira.

Sonce je v Devici, ki skrbi in skrbi za zdravje, dnevne obrede, obveznosti in rada vse rešuje z zdravo pametjo, Saturn v Ribah pa gre skozi tišino, mir, duhovnost. In tu mora človek najti svojo rešitev, sicer pride do kroničnih zdravstvenih težav.

Danes je nedelja, dan Sonca, zato nam ta lekcija od njega s Saturnom, ki prinaša določene težave, strahove, skrbi, odrekanja, ustvarja motivacijo in daje priložnost za osebno rast s potrpežljivostjo, vztrajnostjo, spoštovanjem in še večja vera vase, da vse zmore, omejitve pa so samo v naši glavi.