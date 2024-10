Astrologinja Lenka: Poiščite majhne iskrice sreče, objemite nekoga, pokažite naklonjenost

Današnja energija, ki jo prinaša Luna v znamenju kozoroga, je resna, hladna in osredotočena na doseganje ciljev. Kozorogova ambiciozna narava nas spodbuja, da se osredotočimo na oprijemljive stvari, na karierne cilje in dosežke. Vendar pa lahko ta osredotočenost na delo ustvari ločitev med čustvi in razumom, kar prinaša napetosti v odnosih, še posebej z najbližjimi.

Merkurjeva prisotnost v tej dinamiki poudarja racionalnost in potrebo po natančnosti, kar lahko vodi do kritik ali nesporazumov z ljubljenimi osebami, morda celo z otroki. Morda se nekdo počuti zapostavljenega, ker je druga oseba preveč zaposlena z delom in kariero, kar lahko povzroči občutek osamljenosti. Toda v ospredju je vseeno tisto, kar prinaša dolgoročne koristi, nekaj novega in oprijemljivega, kar daje občutek varnosti in napredka.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Lunin trigon z Uranom prinaša nepričakovane spremembe in nove priložnosti. Uran bo vnesel nenadne in nepredvidljive situacije, ki lahko razširijo človekovo osebno in poklicno svobodo. Ta aspekt spodbuja neodvisnost in iskanje novih izzivov, kar je lahko osvobajajoče, a tudi nekoliko stresno, saj izziva ustaljene vzorce. Obstaja močna potreba po svobodi in inovativnosti, predvsem na poslovnem področju.

Ko Luna vstopi v sekstil z retrogradnim Neptunom v ribah, bo to kratkotrajno obdobje notranjega miru in tolažbe. To bo priložnost, da si človek vzame trenutek zase, se poveže s svojo dušo in poišče vsaj delček notranje jasnosti. To obdobje miru je ključnega pomena, saj bo kmalu sledil težji trenutek.

Lunina konjunkcija s Plutonom prinaša intenzivno soočanje s potlačenimi travmami in osebnimi izzivi. Pluton odkriva najgloblje plasti podzavesti, vključno s travmami, sramom in dediščino družinskih bremen. Kozorog, kot karmično znamenje, postavlja pred nas izzive, ki lahko vodijo do osvoboditve, a le, če smo pripravljeni soočiti se s temi temami in jih preseči. To je čas za iskanje pomoči, bodisi s strokovnjaki bodisi z lastno notranjo močjo, saj lahko vrtenje v krogu vodi v večjo čustveno stisko. Razumevanje, sprejetje in iskanje rešitev so edina pot naprej.

Ko bo zvečer Luna prešla v znamenje vodnarja, bo prinesla občutek olajšanja in preusmeritve k prihodnosti. Vodnar nas spodbuja, da se osredotočimo na inovacije, nove ideje in prihodnje možnosti, ne pa na preteklost. To je čas za spremembe, osvežitev in premik naprej.

Danes je tudi Venerin dan, ki nas opominja na lepoto, ljubezen in harmonijo. V vsej tej resnosti in intenzivnosti je pomembno najti trenutke za ljubezen in nežnost. Poiščite majhne iskrice sreče, objemite nekoga, pokažite naklonjenost – Venera nas vedno nagradi, ko širimo ljubezen in harmonijo.