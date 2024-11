Astrologinja Lenka: Pluton vstopa v znamenje Vodnarja, kjer bo ostal 20 let

Luna je danes v zadnji pentadi Raka in oblikuje odlične aspekte, ki prinašajo priložnosti za uresničitev načrtov.

Sekstil z Uranom prinaša nepričakovane priložnosti, ki jih ne smemo prezreti. Pogumno jih sprejmite in se podajte novim izzivom naproti.

Nato bo Luna prešla v trigon z Neptunom, medtem ko je še vedno na Venerini stopinji, ki simbolizira lepoto, zapeljivost in navdihujoče ideje. To je čas za sanje in ideale.

Trigon s Soncem, ki se približuje koncu svojega potovanja, spodbuja urejanje zadev, povezanih z domom in družino. Priložnost je, da dokončamo pomembne naloge.

Okrog 15. ure Luna vstopi v znamenje Leva. Tukaj se energija usmeri k samozavesti in vrednotenju lastnih sposobnosti. Kljub temu pa opozicija s Plutonom, ki je pravkar vstopil v znamenje Vodnarja, prinaša potrebo po introspekciji. To je opomin, da ostanemo prizemljeni in pozorni na dogajanje okoli sebe.

Pluton v znamenju Vodnarja

Danes Pluton dokončno vstopa v znamenje Vodnarja, kjer bo ostal naslednjih 20 let, vse do leta 2044. Ta premik prinaša korenite spremembe:

Vodnar, kot simbol napredka, hitrosti in sodobnih tehnologij, bo pospešil razvoj umetne inteligence in inovacij.

Pluton, kot planet transformacij, bo očistil vse, kar ni več primerno, in spodbudil regeneracijo družbe.

Na individualni ravni bodo spremembe globoke, pogosto boleče, a hkrati priložnost za rast. To je obdobje, ko bomo morali sprejeti spremembe in se jim prilagoditi, sicer bomo ostali ujeti v preteklosti.

Sreda – Merkurjev dan

Sreda je dan, povezan z Merkurjem, ki trenutno potuje skozi avanturistično znamenje Strelca. Ta vpliv nas navdaja z optimizmom in osredotočenostjo na daljnosežne cilje. Strelec nas opominja, da v ospredje postavimo vizije in širšo sliko, medtem ko manj pomembne podrobnosti ostajajo v ozadju.