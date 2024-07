Astrologinja Lenka: Pazite na poškodbe

Luna je še vedno v znamenju škorpijona in že od jutra naredi popoln trigon s Saturnom. Koliko mu bo uspelo človeku prinesti mir, koliko mu bo uspelo obljubiti neko stalnost in varnost, je odvisno izključno od človeka samega. Morda je treba tako skozi nekatere stvari iti, da se kasneje izkaže, da je bila ta vztrajnost in vztrajnost najboljša pot in da bo le odprla druga vrata.

Toda kvadrat z Merkurjem iz znamenja leva ne bo najbolje vplival na samo dušo. Ali naj naredimo konec nekaterim stvarem ali končamo nekaj trpljenja in stopimo na novo pot, brez preteklosti. Koliko je človek pripravljen pozabiti na vse in ustvariti nov scenarij za svoje življenje, je odvisno samo od njega.

Tu je tudi trigon s Soncem v znamenju raka, ki je trenutno v luninem znamenju, bo dober za dogovor o marsičem, tudi o družini.

Toda nasproti Lune sta Uran in Mars v znamenju Bika, kar bo življenje še otežilo. Povečala se bo napetost, živčnost, verjetno celo veliko brutalnih stvari ali celo napadov. Vsega tega ni lahko prenašati, saj vse to res boli dušo. Mogoče da Uran človeku še eno priložnost, da se znebi vsega tega trpljenja, a vprašanje je, koliko je človek pripravljen na kaj takega. Tisti, ki mu to uspe, ve, da je našel izhod iz vseh zapletenih in težkih situacij.

Danes je torek, Marsov dan, in on je še vedno v veliki ločitvi od Urana. Še vedno obstaja nevarnost poškodb, vseh nenadnih in nepričakovanih dejanj. Vse poteka tako neposredno in tako nepremišljeno, da je za vse ostale najbolje, da se tej situaciji izognejo, če lahko vsaj ostanejo mirni brez kakršnih koli pogodb ali pritožb.