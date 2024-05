Astrologinja Lenka: Pazite le, da tista impulzivna energija v znamenju ovna ne postane preveč nepotrpežljiva

Luna je v levu in tvori trigon z Marsom iz znamenja ovna. Ena velika, svetla in močna energija za vse, kar si želite, lahko uresničite. Volje, želje, ustvarjalnosti in poguma je na pretek. Za vse, kar potrebujete zdaj in takoj ter brez čakanja in razmišljanja.

Merkur je končno prišel na stopinjo, od koder je šel retrogradno. Izstopil je iz njegove sence in zdaj se da marsikaj začeti, zamisliti ali uresničiti. Ampak samo danes, ker je jutri že na 29. stopinji in takrat ni najbolj primeren za nove začetke, razen če gre človek iz najglobljega meditativnega stanja in naredi svoj veliki preskok.

Sonce se počasi ločuje od Urana, vse, kar je vneslo spremembe in prineslo nove poglede na številne tehnične, tehnološke ali kakršne koli druge novosti, je ustvarilo iniciacijo. Od nas je odvisno, kako pripravljeni bomo te nove podvige sprejeti ali ne, a ne glede na vse se dogajajo nove stvari, ki jih zavestno sprejemamo ali ne. A Uran nikogar ne pusti ravnodušnega, zato se bo pojavil samo enkrat in ga bomo pričakali nepripravljeni in šele takrat nam bo problem, da mu nismo sledili, saj nam takrat ponuja največ in najboljše.

Astrološka karta.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v svojem znamenju, kjer gre energija, akcija in vse, kar je potrebno, prav in v pravem toku. Hitrost in tekmovalni duh sta pravilna in usmerjena v doseganje čim večjih uspehov pri vseh športnih ali kakršnih koli fizičnih dosežkih. Pazite le, da tista impulzivna energija v znamenju ovna ne postane preveč nepotrpežljiva, da ne bo godrnjavost naredila prenagljenih in nepremišljenih izbruhov. Kajti ravno to je težava mnogih ljudi, ko so polni adrenalina in nimajo časa čakati in energijo usmeriti v pravo akcijo.