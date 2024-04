Astrologinja Lenka: Osredotočite se na vse lepo in bodite kreativni

Luna je prešla v znamenje Device, a tu je obremenjena sama s seboj, občutek, da je nesrečna, ker mora vse narediti sama, in pozablja, da je sama izbrala, katera čustva je prinesla s seboj ob rojstvu. Torej ves dan ne naredi niti enega aspekta, razen zvečer, ko pride v opozicijo s Saturnom, da jo malo bolj kritizira.

Tukaj imamo še eno konjunkcijo med retrogradnim Merkurjem in Venero, ki se srečata v tako hitrem in nekoliko nepremišljenem Ovnu, da se lahko porodi marsikaj nepričakovanih idej in misli. Za vsako ceno da sta prvi, izstopata ali celo skočita v nekaj povsem novega in nenačrtovanega. In kasneje se bo izkazalo, da je bilo to storjeno nenačrtovano in ne taktizirano.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

In njihov dispozitor Mars gre v sekstil z Jupitrom in Uranom, tako da jih kot kaže spodbuja, da lahko še bolj in bolj drzno skačejo in vse, kar jim pade na pamet. Kot da jim daje avanturistično noto, ki jo nosi v sebi, da lahko uresniči vse tiste ekshibicionistične ideje. Tu je podprt, da lahko ustvari marsikatero svojo idejo ali se celo natisne v nekaj, česar prej v teh vodah sploh ni smel početi.

In še posebej pomembno je, da bo Sonce ob 15:59:31 prešlo v znamenje Bika, v znamenje, v katerem se vse realizira in materializira. Kajti Biki ne morejo živeti drugače, če okoli sebe ne vidijo samo lepote, ne samo da zaslužijo finance, ampak tudi lepo hišo, dom, veliko družino, vse. A on je tisti, ki zna najbolje uživati ​​v hrani, pijači, čustvih, se prepustiti in pustiti, da traja. Nikamor se mu ne mudi, čas je pred njim, uči nas tudi o lepoti življenja. Rad ima mir, ljubi udobje, vse udobje tega sveta.

Je pa tudi tisti, iz katerega se rojevajo najlepše umetnosti v življenju. Od glasbe, pesmi, slik in vseh tistih stvaritev, ki polepšajo življenje. Njegova največja hiba je, da ne mara sprememb, ne mara hitrosti in ne mara zdaj in zdaj. Ker ko se enkrat razjezi, je problem biti v njegovi bližini.

Danes je petek, Venerin dan, in danes je počaščena, ker ima poleg Urana in Jupitra v svojem znamenju tudi Sonce. No, naj bo ta sijaj usmerjen bolj k vsem lepotam, ki jih potrebujemo, še posebej tistim, ki jih ima človek sam rad in z malo kreativnosti to doseže.