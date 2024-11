Astrologinja Lenka o čustvenem čiščenju pred mlajem in moči za nov začetek

Luna je v zaključni fazi prehoda skozi znamenje škorpijona, kjer tvori lep trigon z Neptunom, ki ostaja na vrhuncu lepote Venere. Ta astrološka kombinacija ponuja trenutke introspekcije, umirjenosti in globokega razmisleka. Energije škorpijona so intenzivne in strastne, prinašajo na površje občutke in izkušnje, ki so morda nekoč povzročale strah, bolečino ali žalost. Vendar je zdaj pravi čas, da te obremenitve izpustimo in se osvobodimo njihove teže.

Okoli 13. ure Luna prehaja v znamenje strelca, ki se izogiba težkim temam in raje usmerja pogled na svetlo stran življenja. Strelec je znamenje veselja, optimizma in lepote – vedno išče najboljše v ljudeh in situacijah, saj ve, da lahko s pozitivno naravnanostjo premaga zlo in težave. Takoj po vstopu v strelca Luna ustvari sekstil s Plutonom. Ta aspekt prinaša element presenečenja in odpira vrata novim priložnostim. Vodnar, kjer je Pluton, pogosto deluje nepričakovano, kar nas lahko zmede, a tudi navdihne. To je čas, da se odpremo novim možnostim brez strahu ali bremen iz preteklosti. Ta trenutek nam daje moč, vero in zaupanje, da zmoremo premagati vse izzive.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Kljub temu da Luna v strelcu izžareva optimizem, je tik pred mlajem, ki nas čaka v nedeljo. To je čas priprave na čustveno čiščenje in nov začetek. Sobota je Saturnov dan, Saturn pa je zdaj v znamenju rib, kjer gre neposredno in tretjič letos prehaja po isti poti. Med retrogradnim gibanjem nas je spodbujal k premisleku o globokih, ponavljajočih se vzorcih iz preteklosti, morda celo iz prejšnjih življenj. Sedaj, ko se premika naprej, preverja, koliko smo teh lekcij sprejeli in obdelali. Saturn je kot neizprosna ura, ki beleži vsak trenutek in nas spomni na koncept karme – lastne, ne drugih.

Ta sobota je zato idealen čas, da ozavestimo svoje notranje breme in ga pred mlajem zavestno izpustimo. Naredimo prostor za nove izkušnje, sveže začetke in bolj lahkotno energijo, ki bo prišla z naslednjimi luninimi cikli.