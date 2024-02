Astrologinja Lenka: Nekatere se bodo kočno prebudili

Že od jutra je Luna v znamenju vodnarja. Pripravlja se na mlaj, vse je v izdihu, počasi izginja v objemu Sonca. Z njim se bo srečala konec današnjega dne ob 23.57.

Ta mlaj je v mnogih pogledih drugačna od drugih. Najde se v znamenju, ki je izvirno, drugačno, svoje na svoj in ekscentričen način, hoče svobodo nad svobodo. Ničesar si ne mara lastiti in ne prenaša tistega, kar je staro, kar je bilo včeraj, še manj pa, kar je bilo nekoč. Zanj ni preteklosti, zanj ni včeraj, prizadeva in vidi daleč pred vsemi in daleč naprej. Pri njem ni meja, ni omejitev.

Poziva nas, da iščemo globoko resnico v sebi, da se obrnemo vase in poiščemo tisto, česar se bojimo, kakšno izvirnost nosimo v sebi, a se bojimo pokazati. Da snamemo masko, za katero se skriva pravi jaz. To ni nič drugega kot naš pravi obraz in naša globoka potreba. To soočenje s samim seboj lahko marsikoga preseneti in končno spozna, da ni več to, kar je bil do zdaj. Da ni živel v skladu s prepričanji, navadami, idejami drugih ljudi, ki so jih vodili njihovi nameni. In ali so tisti pravi, ki dihajo ta vodnarski zrak ali so pod vplivom koga drugega.

Mnogi bodo šokirani, ko bodo odkrili, kako globoko in nezavedno so njihove potrebe popolnoma drugačne od tega, kar so zdaj. Nekoga bo vse pretreslo, nekdo pa se bo končno prebudil, zbudil iz sna življenja. In ne bo lahko, saj je ta mlada Luna v natančnem kvadratu s svojim dispozitorjem Uranom iz znamenja Bika. Vabi ga k tem spremembam, odpira nove poti, nove poglede na svet. In nekomu se ne bo lahko odpovedati nekemu udobju, se odpovedati nekaterim navadam, ki so se gojile že dolgo in so zanj zelo škodljive.

Še vedno smo tako navezani na vso materijo, na vse, kar je otipljivo in kar obsedeno držimo in si prisvajamo. Pluton je že stopil v znamenje največje prebujenosti, največjega znanja in največjega nebesnega uma. Vse zna spremeniti, ponastaviti, obrniti na popolnoma drugačen način.

Svoje dodaja tudi Uran, ki že nekaj let dela svoje, obrača, spreminja, uničuje in nas uči, da nič ni trajno, da ni nič večno in da je vse tukaj in zdaj. Z njim se bodo šele pojavili množični upori proti vsem omejitvam v katerem koli pogledu. Uran je v biku, zato bo več težav povezanih z vsemi vrstami nepremičnin, financ, bančništva in samega kmetijstva. In na samem območju Zemlje bodo velike spremembe od potresov, poplav, vulkanov, vseh rušilnih sil.

Ta mlada luna zahteva veliko potrpežljivosti, saj je veliko napetosti, nervoze, stresnih in šokantnih situacij, ki jih lahko preizkusimo tudi sami, če se tega vsaj malo ne zavedamo. To vodi v velike težave z vsako osebo, ki je nadrejena, z očetom, s partnerjem. Prekinitve nastanejo iz samo ene besede in z velikim rezom. In ali je to potrebno? Če se zavest dvigne na malo višjo raven in dovoli drugemu enako ali večjo pravico, bo na še boljši ravni.