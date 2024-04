Astrologinja Lenka: Ne zaletavajte se z glavo v zid, raje se umirite in razmislite

Od zore je Luna na Marsovi stopinji in dela kvadrat z retrogradnim Merkurjem iz znamenja Ovna. Pravkar je dobil zagon pri svoji vrnitvi in ​​je poln frustracij, nervoze, pomanjkanja razmišljanja in samo čaka, da eksplodira.

A hkrati je tudi v sekstilu z Venero in Neptunom, ki sta točno na stopinji Venerine vzvišenosti.

Luna okoli 10. ure preide v znamenje vodnarja, kjer je njegova osnovna potreba svoboda in globok vdih, brez omejitev in brez nadzora. Pluton pa jo takoj počaka, tako da se ta dih zmanjša ali jo celo stisne, da tega diha niti ne more dobiti. Sekal bo strah, rezal jo bo spomin na neko travmo, na nekaj, kar boli v jedru Duše. Koliko se bo človek uspel izvleči iz te dvourne bolečine in ugriza, je odvisno od tega, kako pošten in odkrit je do sebe.

Karkoli že bo v nekaterih zmešnjavah in neresnicah, čutiti bo večji problem in večjo težo vsega, kar je treba zavrniti, spremeniti, začeti nekaj iz nič. In ta bolečina je lahko tako globoka, da se v trenutku zdi, da se pogrezne v najgloblje brezno. Vodnar pa je tisti, ki daje marsikatero osvoboditev in še večjo novost, če je le človek na kaj takega pripravljen in mu pomaga, da se hitro izvije iz krempljev bolečine in trpljenja.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

A zato sta se Venera in Neptun potrudila, da sta danes, na najvišji stopnji Venerinega zanosa, ustvarila božansko in neresnično podobo na nebu. Kako veličastna kombinacija je to, ki ponuja toliko lepote, da se poraja vprašanje, ali je to sploh mogoče živeti na planetu Zemlja. To je slika, ko okoli sebe vidiš samo lepoto, ovito v vse niti idealov in vonj čarobnih privlačnosti. Daje uresničitev vseh sanj na katerem koli področju življenja, išče le največjo resnico in najgloblji občutek, da si tega resnično želimo. Ker tukaj so želje tako velike, da človeka prestrašijo, če obstaja možnost njihove izpolnitve. Ali pa si jih preprosto zaželite globoko v srcu, se povežite z njimi in bodite resnični in pošteni v vsem. To je najvišji božanski ideal, a če si vsaj malo odmaknjen od svojih potreb in želja, vodi v največje razočaranje in brezno.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je še vedno na prelomni stopnji, zelo močan, da povzroča ogromno motenj, živčnosti, napetosti, napak, ko nič ne gre prav. In v Ovnu je, ko misli, da mora zdaj in takoj. Ne zaletavajte se najprej z glavo v zid, bolje je, da se umirite in razmislite. Mogoče zdaj ni pravi čas za vse to, naj se vse skupaj malo umiri.