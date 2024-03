Astrologinja Lenka: Ne primerjajmo se, ne glejmo, kdo ima več in kdo je boljši

Luna je v znamenju strelca in točno ob 2. uri zjutraj je bila ura prestavljena eno uro nazaj. Kako ustaviti ali spremeniti vse tiste funkcije, ki jih predstavlja Luna v našem telesu? Kvinkunks z Jupitrom in kvadrat s Saturnom bosta gotovo prinesla nekaj motenj pri samem prilagajanju.

Zvečer naredi Luna kvadrat z Venero iz znamenja rib. Katere so druge vrednote in želje, na katere nismo pripravljeni, pa si jih nekje globoko v sebi želimo. Kaj je tisto, kar nam ne dovoli, da bi se prepustili, predali in še bolj verjeli. Ne primerjajmo se, ne glejmo, kdo ima več in kdo je boljši. Dobimo lahko občutek negotovosti ali nepripadnosti, nekompatibilnosti med tem, kaj hočemo in česa nočemo. Včasih vodi do različnih pogledov in nesoglasij s sestro, prijateljico ali mamo. Vsak ima svoje prioritete in želje in to naj ne bo razlog, da si pokvarite dan.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Danes je nedelja, dan sonca in je v znamenju ovna. Tu je na svoji višini, v svojem zanosu, tu se trudi biti prvi, edinstven in v vsem dobiti priznanja in pohvale. Neustrašno gre svojim ciljem naproti, saj ve, kaj hoče in to ga vodi do izpolnitve vsega. Še posebej zdaj, ko se približuje severnemu vozlu, ga le-ta vleče k izpolnitvi in ​​rasti v vsem, kar misli, da lahko počne. In lahko doseže veliko.

A na tej poti zaradi prevelike želje ali nepotrpežljivosti zlahka opusti vse, saj ga tisti notranji plamen ne pelje naprej, kot bi čutil, da to ni zanj, ker se je prehitro naveličal. Njegov dispozitor je Mars, on pa je v znamenju rib, zato ga včasih premami ta pasivnost in tista ne tako jasna aktivacija, zato je najbolje iti iz svoje vere in prepričanja, počasi bo prišel do svojega cilja.

Toda Sonce je Sonce, daje nam moč, voljo, ustvarjalnost, željo po vseh hobijih in zabavah ter je temelj naše vitalnosti in našega življenja.