Astrologinja Lenka: Najboljše je biti otročji, nedolžen in uživati ​​v vseh oblikah igre

Luna je v znamenju bika in njena energija je še vedno usmerjena v vse, kar je umirjeno, počasno, polno idej in uživanja. Tu pa je tudi Uran, ki je že leta v tem znamenju in prinaša res ogromno sprememb na zemlji, pa tudi med ljudmi. In ko Luna pride do njega, je to avtomatsko eno veliki kuršuls, ki vse zlomi, ki vse spremeni. To je velik živčni stres, velik šok, in če človek, običajno z Uranom, ne more predvideti, kaj ga čaka, bo v zelo napetem stanju. Ker Uran ne opozarja, ne čaka, on vse to samo izzove in na človeku je, ali to sprejme ali ne. Vse je kot puščica z jasnega in ljudje so presenečeni, kako se je to zgodilo.

V Ribah je tudi Neptun, tako da ko bo Luna z njim v lepem aspektu, bo skušal to celotno situacijo spraviti v neko umirjenost, nekaj, kar daje človeku možnost, da se ustavi in ​​spremeni z veliko sprostitvijo. Ker bo zvečer prešlo v znamenje dvojčkov, do takrat pa mora biti miren, tam je igriva energija.

Merkur, planet uma, razuma, načina komuniciranja, pa tudi kakšnih namenov imamo, se okoli 15. ure premakne v znamenje leva. To je znamenje veličastnosti, dokazovanja, poudarjanja, hvale in najbolj ima rad tisto lepo pohvalno besedo. V njej bo ostala do 26. avgusta, ko se preseli v devico. Pri tem je v ospredju človek sam, vendar je dobro, da v tej situaciji ne izstopamo preveč, da nismo premočni in da ne nadvladamo drugih, ampak prisluhnemo vsemu, kar imajo povedati. Najboljše je biti otročji, nedolžen in uživati ​​v vseh oblikah igre.

Astrološka karta.

In Neptun, planet očaranosti in razočaranja, bo šel retrogradno. Običajno je polovica leta direktna, polovica pa retro, zato je v tem obdobju najbolje, da sami pri sebi odkrijemo čim več, kaj je tisto, kar nosimo globoko v sebi, pa se še nismo zavedali. Danes je torek, Marsov dan, on pa je še vedno v Biku. Počasi se pomika proti Uranu in počasi prinaša številne zelo premišljene spremembe, njegova dispozitorka Venera pa ga vodi v vodnem Raku in šele tam lahko pokaže svoj pravi obraz.