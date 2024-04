Astrologinja Lenka: Najbolje je dan preživeti v tišini, v miru, brez veliko govorjenja

Luna je še vedno v znamenju Tehtnice in poskuša ustvariti harmonično vzdušje v vsem okoli sebe. Toda med gibanjem naleti na južni vozel, ki bo čustva in dušo potegnil v neke stare spomine, v nekaj, kar je minilo in ni pozabljeno. Nekaj, kar Duša verjetno še vedno čuti, da bi lahko imela, pa iz nekega razloga ni bilo mogoče. In ti razlogi so tista karma, ki se zaradi določenih situacij ni mogla zgoditi. Zato je to čas, ko lahko pogledaš tiste stvari, ko se Duša lahko osvobodi vsega, kar misli in s čimer živi, ​​da bi lahko bilo lepše, bolje, pa ni prišlo do tega. Prepustiti se in se obrniti k sedanjim stvarem.

Dodatno jo bo pretresla opozicija z retrogradnim Merkurjem, saj tukaj ni tih, izdal bo nekaj, kar bo zmotilo celotno ozračje. In vse to se večinoma dogaja v krogu bližnjih ljudi ali celo v nekaterih nesoglasjih s pogledi njihovih otrok. Lahko je tudi nekaj nasprotovanja in vztrajanja pri nečem, kar jim svetuje mama. Kljub temu je ta položaj Merkurja v znamenju ovna zelo sebičen, svojevolen in zelo nepotrpežljiv, malo agresiven in zdaj v tem gibanju nazaj, kot da se porajajo samo še spomini na tisto, kar je bilo. Hkrati pa je treba nekaj narediti takoj in zdaj, ne da bi mislili, da to ne bo pripeljalo do nič in da na koncu ne bo konstruktivno. Najbolje je dan preživeti v tišini, v miru, brez veliko govorjenja, kaj šele razčiščevanja nekaterih stvari.

Astrološka karta.

In Sonce v znamenju Bika počasi doseže najvišjo višino Lune, kar je le stopinja, ki ponuja velike moči, uspeh, stabilnost na vseh področjih. To je pač mesto, ki človeka, še posebej, če je v rojstni karti, sili k nenehnemu ustvarjanju in kopičenju bogastva, saj se mu zdi, da ni dosegel dovolj in da mora narediti še več.

Danes je ponedeljek, dan lune, ki se počasi pripravlja in gre v svojo rast, ko bo prišla v opozicijo s Soncem iz znamenja Škorpijona. In danes se je treba čim bolj zavedati vsega okoli sebe, da ne pride do majhnih nesporazumov in hkrati šibkega občutka.