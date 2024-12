Astrologinja Lenka: Mlaj v Strelcu prinaša iskanje smisla in iskrenosti

Danes, 1. decembra, ob 7.19 uri, je bil mlaj na 9. stopinji znamenja Strelca. Strelec je znak, ki prinaša optimizem, veselje, išče smisel v vsem, in tisto, kar mi je najpomembneje, je sama namen, ki ga ima vsak od nas. Pomembno je le, kako je razvijal ta namen in koliko ga dejansko živi. Gleda v prihodnost, v daljavo, gleda naprej, ne zanima ga preteklost ali stvari, ki mu ne prinašajo sreče. Hkrati pa je tudi bojevnik za resnico in moralnost. Zdaj, z mlajem, se odpirajo prav vse te lastnosti, ki jih ima. Zato je najbolje, da vse to poiščemo v sebi, se odpremo in, kar je najpomembneje, živimo.

V konjunkciji je z retrogradnim Merkurjem, ki zna zelo dobro povečati in razširiti situacijo, besede, obljube, ki jih daje, vendar tokrat prihajajo iz introspekcije. To pomeni, da je potrebna potrpežljivost, čakajoč, brez takojšnjega reagiranja na vse odločitve, ker to v tem obdobju ne bo pravilno.

Ne samo mlad Lunin cikel, temveč tudi Merkur sta v opoziciji s svojim dispozitorjem Jupiterjem, ki je prav tako retrograden, zato to ne bo prineslo pravih rešitev za nič. Lahko le poveča potrebe, za katere človek misli, da jih lahko uresniči, vendar si s tem le zavaja sebe in druge.

Astrološka karta.

V takih situacijah Saturn previdno stoji in opazuje, kako daleč vse to lahko raste, pričakuje, pretirava, nato pa to ustavi. Zato je zdaj dobro, da imamo neko vrsto nadzora nad tem, koliko in do kod lahko gremo v iskanju pohval, mest ali celo visokih zaslužkov, saj se lahko porabi več, kot se zasluži.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je vključeno v mlad Lunin cikel. Najbolje je, da poiščemo tisto, kar je v nas, iz najgloblje tišine, miru, kar še nismo odkrili – katere so tiste naloge, ki bi nas osrečili in ustvarili lep življenjski slog. Sprejmite odločitev, da boste iskreni do sebe, glede vsega, kar imate radi in kar je najboljše za vas. Naj vse prihaja iz notranjosti vaše duše, naj vas intuicija, vizija, upanje, vera vodi pri vsem, kar počnete.