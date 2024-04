Astrologinja Lenka: Merkur se počuti prizadetega, celo hoče povrniti nekaj pravice

Preden Luna zapusti znamenje raka, je še nekaj nerešenih vprašanj in kdo drug bo to kot tisti, s katerimi živi.

Že od jutra se je energija dvignila, čeprav je vse vodeno, ampak da se malo dogovoriti, kako narediti in narediti nekatere stvari, če je le mogoče čim bolj mirno in uspešno.

Če pa pride do dogovora z enim članom o nečem, se najde nekdo drug, ki mu celotna situacija ni všeč, zato je tam, da ustvari neprijetno situacijo. Pa da ta mali nesporazum, ker je luna itak v raku, da si človek ne pusti preveč k srcu, ker bo drugi tako nesramen in tako neobčutljiv, ko bo nekaj hotel zase. In ta nepozornost na to, kako in na kakšen način narediti nasprotno od tistega, kar je treba, je preveč brutalna in odkrita.

Tu je tudi Merkur, ki gre retrogradno in je prišel na samo stopinjo sončnega mrka od pre parimi dnevi in zdaj aktivira marsikaj. Aktivira se skozi zgodbo, komunikacijo, izvabi pomembne stvari, ki jih v drugih situacijah ne bi, tukaj pa se počuti poklicanega. Čuti neko krivico ali neko nezadovoljstvo, misli, da če bo vse to objavil, bo nekaj spremenil, pravi. Počuti se prizadetega, oznanjenega, celo hoče povrniti nekaj pravice. In ali bo tako uspelo? Zagotovo ne.

Nato gre v sekstil z Jupitrom in on je tisti, ki ima vedno rešitev, svojo vizijo, vidi dlje od trenutnega stanja. Počasi ga krepi in vidi širše, razmišlja bolje od tistega, kar je doživljal prej.

Šele pred spanjem se lahko Duša umiri in z lahkoto zaspi, saj jo Neptun podpira s trigonskim aspektom. Daje mu mir, umirjenost in vizijo, kako si popraviti dan, ki je bil »pomešan« z otroki, s sestro, z mamo, sploh pa z vsemi tistimi besedami, ki so bile izrečene.

Danes je ponedeljek, lunin dan, on pa je v raku in kot bi se rodil prav zdaj, ko je duša najbolj občutljiva in se čustva kar izmenjujejo, od smeha do solz, do prepirov in načrtov. Polepšajte si dan tako, kot vam je lažje, najbolje pa z veliko nežnosti in brez velikih izgovorov.