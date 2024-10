Astrologinja Lenka: Merkur in retrogradni Uran bosta premešala odnose

Luna bo naslednja dva dneva v znamenju tehtnice, kjer prevladujeta potreba po harmoniji in ravnovesju v odnosih ter močan poudarek na estetiki. Vse se vrti okoli lepih in elegantnih stvari, ki zahtevajo prefinjen slog in pridih ekstravagance. Poveča se tudi potreba po diplomaciji in lepih besedah, kar se odraža v želji po harmoničnih partnerskih odnosih in zmožnosti, da se izzivi rešujejo na miren in spoštljiv način.

Luna se bo povezala z južnim vozlom, kar bo nezavedno prebudilo čustva in spomine – na dogodke in odnose, ki so pustili neizpolnjeno željo ali nerazrešeno bolečino. Te spomine lahko občutimo kot vrzel, ki nam je danes morda motivacija za iskanje boljše prihodnosti ali prave osebe.

Pozno zvečer bo Merkur v opoziciji z retrogradnim Uranom, kar lahko prinese nemir, napetost in nagnjenost k prepiru. Tak aspekt zahteva umirjenost in razumevanje okoliščin, saj povečuje možnost za nenadne konflikte, vendar odpira tudi možnosti za razjasnitev in nova prijateljstva. Pomembno je sprejeti vse izzive kot sestavni del vsakdanjika.

Ognjena energija Marsa

Danes je torek, dan pod vplivom Marsa, ki bo do 4. novembra v znamenju raka, nato pa vstopi v leva, kjer bo od 7. decembra začel retrogradno pot do 24. februarja 2025. Nato se bo za nekaj časa vrnil v raka (7. januar–18. april), dokončno pa se bo 2. maja vrnil v leva, kjer bo ostal na stopinji svoje retrogradnosti še naslednjih pet mesecev.

V tem obdobju bo Mars vnašal napetost, nagnjenost k nepremišljenim dejanjem in potrebo po umirjanju težav v družinskih odnosih, predvsem zaradi njegovega vpliva v čustvenem raku. Povečajo se lahko tveganja za poškodbe, vnetja ali hitre reakcije, zato sta potrebna previdnost in notranji mir.