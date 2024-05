Astrologinja Lenka: Merkur bo prešel v znamenje bika

Luna je v Levu in ima danes ostre aspekte v planetu v biku. Kvadrat z Uranom ji bo prinesel nepričakovane spremembe, kar običajno povzroča notranji nemir in podira načrte.

Vpletel se bo nekdo, ki je modrejši in navidezno umirja zadeve, a jih po drugi strani še bolj podžge in privede do še večjega nezadovoljstva, razočaranja in celo poslabša celotno situacijo.

Merkur je dosegel zadnjo 29. stopinjo znamenja ovna, kjer je preživel več kot dva meseca. Ob 19. uri bo prešel v znamenje bika. Gre za planet, ki ga povezujemo s svojim umom, razumom, razmišljanjem, odločanjem, intelektom, sposobnostjo vzpostavljanja komunikacijskih stikov z drugimi.

Dokler bo Merkur v tem znamenju, kar bo trajalo vse do 3. junija, lahko vse ideje, ki jih že imate, zlahka materializirate in realizirate. In tukaj gre biku po glavi predvsem misel o denarju, zaslužku, nakupu nepremičnine. Vsega si želi v izobilju. V svoji duši je stabilen in zanesljiv ter se v ničemer ne prenagli.

Rad ima naravo in rad je v stiku z zemljo. Prideluje sam, skrbi za zdravo prehrano, rad pa tudi uživa v hrani. Ko je vse narejeno, kot je treba, si vzemite čas zase in uživa v umetnosti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in današnji dan si je izbral za prehod v fiksno in zemeljsko znamenje Bika. Izkoristimo vse njegove prednosti, ki jih ponuja - kako v življenju ne hiteti in v vsem uživati. Nauči nas, kako doseči večjo materialno in finančno stabilnost, a hkrati z veseljem porabiti vse. Želi zaslužiti več in imeti več, da bi še bolj užival v zapravljanju v vseh lepih stvareh.