Astrologinja Lenka: Luna v tehtnici prinaša preizkušnje čustev

Luna je v znamenju tehtnice in zadnji aspekt v njej je kvadrat z Marsom iz njegovega znamenja raka, kar bi prineslo nekaj jeze in prizadetosti nekoga drugega, če ne najbližjega ali domačega. In v takšni napetosti, ki je ne kaže v javnosti, jo pa nosi globoko v sebi, ostaja do 17.30, ko preide v njegovo znamenje, znamenje škorpijona. Tu so čustva veliko bolj intenzivna, gredo veliko globlje in bolj v očiščevanje s preteklostjo, s tistimi, ki so človeka na neki način prizadeli.

Z vstopom v to globoko in transformativno znamenje kvadrira drugega dispozitorja, Plutona, in to je samo občutek, ko je v tebi vse blokirano. Občutiti veliko težkih čustev in ne vedeti, kako se jih znebiti. In to zelo nezavedno vpliva na to, da človek v sebi povzroči še večjo napetost, prizadene druge in sebe, ta notranja jeza ga sili, da nekaj naredi in spremeni. Ampak včasih je nekakšna blokada, da namesto da bi nekaj spremenil pri sebi, v svojem življenju, poskušaš spremeniti druge. A to resnično zahteva preobrazbo in preobrat v nas, da bodo naši občutki pozneje deležni nečesa lepšega. Prisoten je tudi kvadrat s Soncem, tako da oseba nima občutka le, da jo napada neznana oseba, ampak da jo napada tudi oseba, za katero je mislila, da bo na njeni strani. A tudi ta oseba ne ve, kaj bi sama s sabo in katero pot bi ubrala. Med 12. in 14. uro je torej potrebna velika tišina, da človeka ne potegnemo v nekaj, kar bo kasneje obžaloval.

Astrološka karta.

Sonce je v konjunkciji s Plutonom, zagozdeno v srcu njegovega ognja, v srcu nemoči. Mogoče je sprva blokada, led, nemoč, a v istem trenutku tudi velika moč soočiti se s samim seboj, s svojimi največjimi strahovi o sebi, s svojimi podzavestnimi travmami. To je trenutek osvoboditve od mnogih potlačenih čustev, od mnogih ljudi, v družbi katerih se ne počutiš prijetno, veselo, ne moreš rasti in napredovati. Treba je nadomestiti tisto temo v sebi, tisti strup, ki se ustvarja v tebi, in ne poskušati spreminjati nekoga drugega. Kakor koli je ta dan napet, se dogaja v vodnarju, ki je osredotočen na to, da nekaj spremeni v kolektivnih pogledih, in predvsem tu vsega tistega revolucionarnega in naprednega ni mogoče doseči, če se ne pusti starega.

Danes je torek, Marsov dan, on pa v znamenju raka, počasi se pomika nazaj in prinaša še več nerazčiščenih družinskih vprašanj, ki jih je treba razčistiti in rešiti. In da se izognete velikim solzam in še bolj napeti situaciji, je najbolje, da vse to počnete tiho in z veliko ljubezni do vseh, predvsem pa do sebe.