Astrologinja Lenka: Luna je vstopila v znamenje dvojčkov

Luna se oddaljuje od Sonca, napolnjena z energijo in izkušnjami, ki jih je prejela od Urana. Spodbuja nas k premikom in osvoboditvi – bodisi od lastnih načel, omejitev, navad ali materialnih stvari, ki nas zadržujejo.

Ko Luna z navdušenjem sledi svoji poti, ji Pluton, ki zaključuje svoj vpliv v znamenju kozoroga, daje dodatno moč in potrjuje, da je izbrala pravo smer. Gre za zadnjo polno Luno v tem znamenju, ki nosi posebno energijo Plutona.

Okoli 8. ure zjutraj je Luna vstopila v znamenje dvojčkov, ki prinaša poudarek na komunikaciji, pogovorih in dogovorih. V tem znamenju misli hitro tečejo, kar lahko vodi tudi v pretiravanje ali nerealne načrte, ki ostanejo le v naših glavah.

Ključno bo, kako umiriti kaos in te zamisli tudi uresničiti. Luna takoj po vstopu v dvojčke ustvari harmoničen aspekt (sekstil) z Marsom v levu, kar prinaša pogum in energijo za akcijo. To je idealen trenutek za začetek novih projektov, saj nas podpre samozavestna energija.

Sonce pa se bliža opoziciji z Uranom, kar prinaša veliko dinamike, nepričakovanih dogodkov in napetosti. Ta vpliv lahko povzroči živčnost, konflikte na delovnem mestu ali celo prekinitev dela. Treba je ohraniti mir in se izogibati impulzivnim reakcijam, saj lahko neobvladane čustvene izbruhe povzročijo še večji stres. Dan je primeren za introspekcijo in premislek o svojih odzivih.

Današnji dan, sobota, je povezan z energijo Saturna. Včeraj se je Saturn obrnil v direktno gibanje na 12. stopinji Rib. To prinaša priložnost, da nekatere notranje uvide spremenimo v konkretne rezultate. Čeprav Ribe simbolizirajo sanje in intuitivnost, Saturn spodbuja, da ustvarimo strukturo in red tudi v tem kaotičnem vodnem znamenju. Redne navade, kot so meditacija in notranja disciplina, bodo ključne za uresničitev teh sanj.