Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju ovna, prostora za počitek ni

Luna je v znamenju ovna in tu danes gori energija, prostora za počitek ni, vse poteka počasi. Ustvarila bo kvadrat z Venero in tu se lahko iskri, zakaj je bilo prehitro narejeno, zakaj ni bilo dogovorjeno z drugo osebo, oven pa vse naredi hitro sam. Lahko se pojavi nezadovoljstvo, kjer se bo Venera, ki je v vodnem znamenju, počutila zapostavljeno ali bo preprosto morala tako reagirati.

A tudi ona se danes vrti v sekstilu z Marsom, zato so prijetni občutki, ko čutiš, da ti nekdo pošilja poglede, da čutiš, da si opažen ali da ti nameni prijazno besedo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes je sobota, Saturnov dan. In ravno danes se je odločil zaviti v retrogradno smer, kjer bo ostal do 15. novembra. In vedno se vrne, ko je treba kaj popraviti, dodelati, opomniti, kje in kaj ni dobro ali sploh ni narejeno. Običajno nekatere stvari zanemarimo, ker se nam ne zdijo pomembne, druge preskočimo, ker nimamo časa zanje. Nekatere pa so za nas preprosto pretežki, zato mislimo, da bodo šle mimo. Toda Saturn si zapomni vse in nas vrne točno na tisto mesto, kjer smo se uprli, kjer nam iz kakršnega koli razloga ni bilo zlahka udobno. In zdaj nam daje priložnost, da zedeve popravimo. To je dobra priložnost, da marsikaj popravimo, a včasih, če mislimo, da je pretežko, ne moremo naprej. Takrat lahko postanemo šibkejši in takrat si mislimo, da gre drugim vse zlahka, medtem ko se vse obrne proti nam. To ni res, tako se nam samo zdi. Zato je Saturn najboljši učitelj za vsakogar, pa naj bo še tako težko, na koncu so njegove pohvale, ocene, darila nekaj najdragocenješega.

Naj to obdobje, medtem ko je retro v znamenju rib, prinese na dan tudi pretežka čustva, težke situacije, s katerimi se moramo soočiti, sprejeti in jih prebroditi. Le tako si najbolj pomagamo in pozdravimo vse tiste usedline v sebi, ki smo jih podedovali ali nekoč ustvarili sami.