Astrologinja Lenka: Luna bo vstopila v konjunkcijo z retrogradnim Marsom

Po nocojšnji polni luni bo Luna vstopila v konjunkcijo z retrogradnim Marsom, kar lahko ustvari zelo občutljivo energijo. Mars prinaša nepredvidljivost, hitre reakcije in pomanjkanje takta, medtem ko je Luna v tem položaju izjemno dovzetna za vplive in čustva. Ta kombinacija lahko sproži močne čustvene ali celo fizične konflikte, saj se na površje prebijejo potlačeni spomini in občutki iz preteklosti.

Kmalu zatem Luna tvori trigon z Neptunom, kar pomaga pomiriti čustveno napetost in spodbuja kreativnost ali sprostitev. To je priložnost, da pustimo preteklost za sabo in se osredotočimo na nekaj bolj pozitivnega.

Okoli 10. ure dopoldne Luna preide v znamenje leva, kar prinaša povsem drugačno energijo. Lev nas spodbuja, da se postavimo zase, izrazimo svoje kvalitete in pokažemo svojo ustvarjalnost. Vendar lahko ta samozavest, če ni uravnotežena, privede do egoizma ali precenjevanja samega sebe.

Obenem se Luna sreča z opozicijo Plutona v znamenju Vodnarja, kar prinaša potrebo po soočanju z globokimi notranjimi težavami. Ta proces zahteva spremembe v navadah in prepričanjih, kar pa je za leva, kot fiksno znamenje, pogosto zelo težko. Če se temu upiramo, lahko pride do večje notranje napetosti, občutkov prizadetosti, ljubosumja ali celo maščevalnosti. Pomembno je, da skušamo situacijo umiriti in sprejmemo nove načine razmišljanja.

Na nebu se oblikuje tudi kvadrat med Venero in Jupitrom, kar lahko prinese razočaranja zaradi previsokih pričakovanj – tako od sebe kot od drugih. Ključno je najti ravnovesje med tem, kar zahtevamo, in tem, kar smo dejansko sposobni doseči. Neuravnoteženost lahko vodi do težav v partnerskih in ljubezenskih odnosih ali celo do finančnih izgub.

Danes je torek, dan, ki je pod vplivom Marsa – trenutno retrogradnega in na svojem najšibkejšem položaju. Zato je še posebej pomembno, da ostanemo mirni, razumemo druge in ne dovolimo, da bi nas malenkosti spravile iz tira. Obvladovanje čustev bo ključno za harmoničen dan.