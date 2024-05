Astrologinja Lenka: Jupiter prehaja v dvojčke vse do 9. junija 2025

Luna je prečkala v kozoroga in tu ni prostora za čustva, temveč delo. Tukaj je vzdušje resno in polno načrtov, zato ne pričakujte sreče in veselja. Luna je osredotočena na uspeh in delo. Pri tem bo v pomoč še trigon z Merkurjem v znamenju bika.

Jupiter je planet, ki prinaša koristi. Daje nam vero, moralo, etiko, usmerjenost v cilje, denar, se bo ob 1.15 zjutraj preselil v dvojčke, kjer bo ostal vse do 9. junija 2025.

Čeprav je z astrološkega vidika tukaj v izgonu, bo potenciral znak dvojčka. Odpirale se mu bodo nove priložnosti. Nekateri se bodo vpisali na prestižne šole, drugi zaključili diplomo. A po drugi strani dvojčka, ki sta željna znanja, marsikaj začnejo, a ne dokončajo. V Jupitru se bo to le še potenciralo.

Danes je nedelja, dan sonca, Luna pa je v družbi Venere in Jupitra, kar prinaša koristi. Izkoristimo ta dan za predloge, načrte, srečo, vero in veselje.