Astrologinja Lenka: Izogibajte se prepirom

Luna je v znamenju strelca, kjer ustvarja najboljše možno vzdušje za prijeten dan, čeprav se danes srečuje z mnogimi nedokončanimi in neopravljenimi stvarmi.

Kvadrat z Venero iz znamenja device, ki je nezadovoljna s svojim statusom, videzom, bo vedno našla nekaj za pritožbo. Morda se bo spomnila kakšne stare ljubezni in malo potožila, a Luna bo znala to sprejeti in ji ponudila boljšo rešitev.

Luna v opoziciji s svojim dispozitorjem Jupitrom, lahko sicer samo še poveča to gorečo energijo, da gre v še večja pretiravanja in zapravljanja. Dušo bo ponesla notranja potreba, da si želi še več, a na koncu po ugotovila, da je bil to zanjo prevelik zalogaj.

Ko bo prešla v opozicijo z Marsom, se izogibajte kakršnim koli debatam in prepirom, še posebej z bližnjimi ali sosedi, saj tudi brez večjih dejanj lahko pride do nepotrebnih konfliktov.

Luna v kvadratu s Saturnom lahko človeka pahne v depresiven ali razočaran položaj, z občutkom, da so vsi proti njemu ali preprosto, da ga nihče ne podpira, še manj pa razume.

Imamo pa na nebu konjunkcijo Lune in Jupitra v znamenju najbolj radovednega, komunikativnega in klepetavega znamenja dvojčkov. H kakšnemu pogumu, drznosti in akciji ga bo navdušila?

Jupiter daje entuziazem in želi, da je vse najboljše. Zdaj je dober čas za poslovne projekte in podvige.

Marsu je zabavno, da se nekaj dogaja, in obstaja možnost, da ga marsikateri nepremišljeni podvig zanese. Eden od njih ga lahko potegne v več ljubezenskih razmerij hkrati, vse pa se bodo razkrile.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je na začetku znamenja device, torej jutri spet preide v znamenju leva. Zdaj nas bo še spomnil na lepe trenutke, ki smo jih doživeli ali pa še trajajo. Njegova retrogradnost zahteva, da se nekatere stvari ponovijo, popravijo ali preprosto zaključijo, če ni bilo koristnega ali medsebojnega dogovora.