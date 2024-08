Astrologinja Lenka: In vse to se dogaja na dan, ko se ustvarja polna luna ...

Oh, kakšen dan z mnogimi vidiki in srečanji planetov na nebu. Od dobrih do najboljših ter tudi zelo stresnih situacij. Čeprav je danes lunin dan, planeti, ki medsebojno ustvarjajo aspekte, kot da želijo večjo težo in dogodke kot sam polna luna, ki se danes dogaja.

Že od jutra sta retrogradni Merkur in Sonce ponovno v konjunkciji, kar ponuja še eno priložnost, da se določene stvari še enkrat preučijo, morda iz drugega zornega kota, in da se zavedamo najboljšega možnega izida. Nato Venera, ki je v svojem najslabšem dostojanstvu, ustvarja kvadrat z Jupitrom, kar lahko prinese potrebe po velikih pretiravanjih in pričakovanjih v ljubezenskih in finančnih situacijah. Ali je to zgolj nadomestitev čustvenega nezadovoljstva, je treba svoje potrebe zelo dobro pretehtati, saj duša ni zadovoljna z nečim, kar je minljive narave.

Nato sledi opozicija s Saturnom, kar je za to Venero precej težja situacija, saj prinaša ohladitev v ljubezenskih in partnerskih odnosih. Občutek zapostavljenosti, občutek neljubljenosti ali pri nekaterih občutek, da je treba narediti konec odnosu. Potrebno je biti v skladu s seboj in ne dovoliti, da vas takšen dan zmoti.

Sonce, ki je v svojem domu, vstopa v kvadrat z Uranom, kar zahteva hitre, nepričakovane in nenadne spremembe, dogodke, ki jih oseba niti ni načrtovala niti pričakovala. To ne le da lahko povzroči določene napetosti v sami osebi, da se počuti nervozno, napeto, ne ve, kaj bi sama s seboj, ampak tudi z vsemi, ki so ji nadrejeni ali avtoriteta. Tudi tukaj je treba biti miren in brez naglih in hitrih odločitev, saj bo kasneje prineslo obžalovanje za odločitve, sprejete v trenutku.

Astrološka karta.

In vse to se dogaja na dan, ko se ustvarja polna luna ob 20.26 uri, na 27. stopinji znamenja Vodnarja. To je potreba po osvoboditvi od vsega, razjasnitev vsega, kar je morda tlelo zadnje dni, in zdaj se to zaključuje. To zahteva, da se oseba osvobodi vseh starih navad in vzorcev, saj jo dispozitor Uran k temu posebej spodbuja. Vendar pa ni mogoče iti v nove stvari, dokler se stare ne spremenijo. Vse, kar je v Vodnarju, nam prinaša ne samo nenadne odločitve, ampak tudi nove vpoglede za nove, drznejše in inovativnejše spremembe, ki lahko koristijo ne samo osebi, ampak tudi širšim družbenim in kolektivnim ciljem. Obenem se bo pojavila potreba po večjem povezovanju z vsemi socialnimi in humanitarnimi skupnostmi ali ustvarjanju novih prijateljstev ter še večjem povezovanju prek različnih družbenih in spletnih omrežij.

S polno luno naj to prinese moč, da lahko sledite svojim občutkom in svojim potrebam, da ste svoji, originalni, drugačni od drugih in s tem še srečnejši in bolj zadovoljni.