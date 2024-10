Astrologinja Lenka: Energija polne lune - izogibajte se hitrim odločitvam

Luna je v znamenju ovna in je že od jutra v konjunkciji s Hironom, tvori tudi sekstil z Jupitrom v znamenju dvojčkov. Ta kombinacija prinaša spomin na stare rane in poškodbe, na nekaj, kar je ostalo globoko v duši. Vendar pa Jupiter ponuja priložnost za iskanje izhoda in napredka. To je obdobje, ko lahko gledamo na izzive kot na nekaj, kar nas spodbuja, da naredimo še več. Kljub temu je Luna hkrati v kvadratu z Marsom, kar lahko prinese pretrese, napetost in hitenje, zato je pomembno, da se poskušamo umiriti.

Ob 13:27 nastopi polna luna v znamenju ovna. Prinaša pogum in drznost za nove začetke ter za korake, na katere si drugi morda ne bi upali niti pomisliti. Ker ji vlada Mars, lahko ta energija prinese veliko strasti, toda kvadrat med Luno in Marsom zahteva umirjenost in premišljenost, česar pa tej Luni pogosto manjka.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

To obdobje je zaznamovano s hitro odzivnostjo, nestrpnostjo in ustvarjanjem napetosti. Lahko povzroči prepire in nemir, kar vpliva na naše odnose z drugimi. Čeprav Jupiter spodbuja rast in napredek, bo ta vpliv koristen le v omejenem obsegu, saj Merkur iz znamenja škorpijona prinaša globoko analizo vsake besede in malenkosti, kar lahko situacijo še poslabša.

Strahovi pred nadzorom

Poleg tega je polna luna v kvadratu s Plutonom, kar prinaša strahove, skrbi in občutek, da nas nekdo nadzoruje ali omejuje. Ta vpliv lahko dodatno ogroža naša čustva in dušo ter ustvarja napeto situacijo, ki vodi v posesivnost, ljubosumje ali obsedeno navezanost na nekoga ali nekaj, da tega ne bi izgubili. Vendar pa pred Plutonom ni obrambe – edina pot je, da sprejmemo, kar se dogaja, in se prepustimo.

Še posebej pomembno je, da je danes Venera dosegla zadnjo stopinjo znamenja škorpijona. To je faza zaključevanja, ko se v odnosih naredi rez, da lahko napredujemo. Morda bo treba nekaj spremeniti ali celo odrezati iz naših življenj, kar je lahko zelo neprijetno ali težko. Venera je naveličana vseh izzivov in težkih situacij, ki jih je doživela v škorpijonu, in zdaj si želi svobode ter svežega zraka.

Vpliv polne lune se čuti nekaj dni prej, njen učinek pa bo prisoten še naslednjih 14 dni. Današnji dan, četrtek, je Jupitrov dan, kar prinaša nekaj svetlobe v sicer naporno energijo te polne lune. Jupiter podpira Luno, ji daje ideje in vero, da vztraja ter premaguje izzive, vendar s poudarkom na previdnosti, saj je retrograden. To pomeni, da moramo vse premisliti počasi in se izogibati impulzivnim odločitvam.